Bakan Yumaklı: "DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır"

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Özgür Özel; Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu. Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız. 2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Başkent'inde vatandaşları ellerinde bidonlarla akan bir çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz. Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz. Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, "Halkımızı susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur etmeyin. Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin, işinizi yapın. Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez ama sizlerin ve zihniyetinizin dua etmesi için çok kez dua etmiştir" dedi. - ANKARA