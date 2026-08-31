Bakan Yumaklı: Terörsüz Türkiye\'de ivme ve ibre lehimize

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili, "Biz ivmeyi ve ibreyi memleketimizin, milletimizin lehine çevirmiş olduk" dedi.

İncirde sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite ve verimin artırılması ile ihracatta yaşanan sorunların aşılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aydın teşkilatı ve partililer ile bir araya gelen Bakan Yumaklı, il binasi önünde çiçeklerle karşılandı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Yumaklı, AK Parti'nin hizmet siyaseti ile gönüllere dokunmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye için yepyeni bir dönemin başladığını ifade eden Bakan Yumaklı, "AK Parti'nin çeyrek asra ulaşan iktidar ve başarılı günleri bugünlerin aslında zeminini hazırlamıştır. Terörsüz Türkiye süreci ülkenin 25 yıllık inşa, ihya ve hizmet odaklı siyasetleriyle bugüne kadar gelmiştir ve ülkemizde 40 senedir binlerce insanımızın ve ülkemizin hatrı sayılır ölçüde kaynağının yok olmasına sebep olan bu terör konusunu gündemden çıkarmak üzere son aşamasına geçmiş durumdayız. Bu noktaya kolay gelindiğini hiçbirimiz söyleyemeyiz. Özellikle bu noktaya tutunup gelinmesinde evet herkesin emeği var ama feda-i can eden şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları ise bugün bu sonuçları getirmiştir. Bunu da hiçbir zaman için aklımızdan çıkarmıyoruz. Çünkü bu mücadele çok büyük bir mücadeleydi. Eğer bu kadar etkili olunmasaydı, eğer bu kadar üzerinde hassasiyetle durulmamış olsaydı belki tam olarak bu tür problemlerin yeşereceği zeminleri farklı farklı zeminleri oluştururdu. Ancak tekrar ifade etmek istiyorum, bu sadece elbette bir askeri başarı değildir. Hem etnik ayrımcılıkla mücadele edildi hem de kardeşliğimizin, birliğimizin, demokrasimizin gelişmesi için Türkiye'nin herhangi bir noktasında hiçbir zaman için ayrım gözetilmeksizin yatırımlar yapıldı, hizmetler yapıldı. Kalkınma siyaseti ve hizmet siyaseti olarak adlandırdığımız partimizin, özellikle Cumhurbaşkanımızın hiçbir zaman için geri durulmayan bu siyaseti, bu vizyonu önemli oldu. Tabii milli savunmamızda geldiğimiz başarı ortada. Netice itibariyle başkalarına bağımlı olarak yürüttüğünüz hiçbir mücadelenin sonucunu istediğiniz gibi alamazsınız. Nitekim de öyle oldu. Ne zaman ki savunma sanayinde o başarı geldi, ondan sonra biz ivmeyi ve ibreyi memleketimizin, milletimizin lehine çevirmiş olduk. Bu kaçınılmaz bir gerçek" dedi.

"Ellerini taşın altına koydular"

Terörsüz Türkiye adına çok büyük mesafeler kat edildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı; "Birçok badireler atlatıldı. Son çeyrek yüzyıldan bahsediyorum. AK Parti ortaya koymuş olduğu Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki vizyonuyla pek çok badireleri atlattı. Hepimiz de bunlara şahit olduk. Kimi zaman üzüldük, kimi zaman yorulduk ama Cumhurbaşkanımızın 'Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık' sözüyle beraber bütün zorlukları, bütün güçlükleri bir kenara bıraktık ve Türkiye davasının lideri olan Cumhurbaşkanımızın izinden, O'nun çizmiş olduğu vizyondan ve liderliğinden hareket ederek Türkiye'yi bugünlere hep birlikte getirmiş olduk. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu süreçteki kararlı duruşu çok önemliydi. Kendilerine de ben partim adına, milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Sürece katkı veren Gazi Meclisimizdeki siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz, onlar da bu süreçte ellerini taşın altına koydular. Kanunun 467 oyla geçmiş olması aslında bir Türkiye mutabakatını işaret eder ve nitekim de bu oldu. Artık bu bir devlet politikası haline gelmiş durum. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Terörsüz Türkiye artık bizler için adımlarımızı daha hızlı, daha ileri, daha çabuk, daha yükseğe attığımız dönemlerin başlangıcı oldu bizler için" şeklinde konuştu.

"Yükümüz şimdi daha ağır"

AK Parti'nin ilkelerinden bir tanesinin de Türkiye'yi dünyada etkin ve güçlü bir konuma getirmek olduğunu ifade eden Yumaklı, "Demokrasimiz şüphesiz ki çok güçlenecek. Türkiye'nin bugün hepimizin gurur duyduğu hem bölgesel hem de küresel zemindeki ağırlığı ve prestiji her zamankinden daha fazla artmış olacak. Unutmayalım, Türkiye aslında 25 yıldır tarih yazmakla kalmadı. Sadece Türkiye için değil Türkiye'ye bakanların, Türkiye'ye umut bağlayanların da umudu oldu. Her türlü zorlukta bir araya gelen necip bir milletimiz var, kadim tarihimiz var. Milli hasletlerle çok tarih yazdı bu ülke. Ama bugün itibarıyla artık başka bir tarihi yazıyor olmanın da hep birlikte özellikle AK Parti ailesi olarak çok önemli bir paydaşı olmaktan da büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. AK Parti'nin siyaset sahnesinde ortaya koymuş olduğu bazı ilkeleri vardı. Daha adaletli, daha ahlaki, daha iyi bir dünya için Türkiye'yi tarih sahnesinde tekrar olması gerektiği gibi güçlü ve etkin bir konuma getirmek. Bu minvalde biraz önce söylediğim gibi Asya'dan Avrupa'ya, Filistin'e, Myanmar'a umut ışığı olmuş durumda. Tabii bütün bunlar için bir şart var. Oradaki mazlum insanların o umutlarına cevap verebilmenin tek şartı bizlerin Türkiye'de bir olması, iri olması, diri olması, hep birlikte kardeş olmasından geçiyor. Bunu Cumhurbaşkanımızın altını çizerek neredeyse bütün konuşmalarında ifade ettiğini belirtmek istiyorum. Yükümüz şimdi daha ağır. Çünkü daha büyük, daha uzun adımlar atmamız gerekiyor. Günü kurtarmak gibi bir derdimiz hiçbir zaman için olmadı. Hep geleceği inşa etmek üzerine kurulu oldu. Eğer günü kurtarmak istiyor olsaydık bunlardan hiçbirisi bahse konu olmazdı. Bütün bakanlıklar kendi sorumlulukları alanında işte bu vizyonla hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.