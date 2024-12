Politika

Bakanı Memişoğlu: "En büyük görevimiz, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır"

"Bu ülke bu millet, bu medeniyet yeniden ayağa kalkacaktı"

BİLECİK - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Her birimizin vebali farklı, her birimizin vebali fazla. Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil, sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır. En büyük görevimiz, en büyük vebalimiz, her birimizin budur" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için kente geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Ardından kongreye katılan Memişoğlu, yaptığı konuşmada, "Bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerde 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bir iddia koyduğunu bu iddianın ne olduğunu hepimizin farkında olması gerekir. 'Dünya beşten büyüktür' kelimesinin altındaki iddia ne? Bugün hepimiz yaşıyoruz. Dünyada insanları öldürüp katleden, birbirlerini düşünerek emperyal düzenini devam ettirmeye ve bundan çıkar elde etmeye, hükmünü dünyayı yönetmeye devam etmeye çalışan bir kötülük mü var. Vahşet medeniyeti var. Hepimiz biliyoruz ki bu medeniyetin artık değişmesi gerekiyor" dedi.

"Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil, sarılmak, birlikte hareket etmek"

Bakan Memişoğlu konuşmasının devamında, "45 bin insanı canlı canlı Gazze'de öldürürken iyilik bedeli olarak bu topraklardan üç kıtayı yönetmiş iyilik medeniyeti olarak biz ne yapacağız? Liderimizin 'Dünya beşten büyüktür' iddiasının arkasında durup birlikte hareket edeceğiz. Farklılıklarımızı birleştirip zenginlik haline getireceğiz. Sadece bugünümüzün vebalini taşımıyoruz bizler. Burada doğan insanları gelecek neslin de vebalini taşıyor. Allah öyle bir fırsat çıkarttı ki bu ülkeye Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hepimizin 22 senedir gece gündüz çalışmasıyla bu iyilik medeniyetinin ümidi oldu bu ülke. Onun için her birimizin vebali farklı, her birimizin vebali fazla. Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil, sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır. En büyük görevimiz, en büyük vebalimiz, her birimizin budur" dedi.

Bakan Memişoğlu konuşmasının sonunda, "Sizler mahallesinden, ilinden, her birindeki bütün bu inanca sahip, bütün vatandaşlarımızı bir araya getirmekle mükellefsiniz. Onlara hizmet ediyorsunuz. Bizler de Ankara'da sizlere hizmet ediyoruz. Bu ülke bu millet, bu medeniyet yeniden ayağa kalkacaktır. Çünkü sadece Türkiye'deki insanlara ihtiyacı yok buna. Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil'. Onun için biz daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Sizlere bundan sonraki çalışmalarınızda bundan sonraki daha hizmetlerinizde başarılar diliyorum. Hepinizi saygılar, selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi.