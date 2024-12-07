Bakanlar Kacır ve Bak, Gaziantep'te 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde konuştu Açıklaması

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Gaziantep'te 2002'de 2 organize sanayi bölgesinde 53 bin kardeşimiz çalışıyorken şimdi 7 organize sanayi bölgesinde 308 bin Gaziantepli kardeşimiz çalışıyor." dedi.

Bakan Kacır, Güneyşehir'de 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle, hizmetlerle ve projelerle donatmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin üretimle yükseldiğini, sanayisiyle ve teknolojiyle Türkiye Yüzyılı'na adım attığını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanını organize sanayi bölgeleriyle donatıyoruz. Artık 81 şehrimizde organize sanayi bölgelerinde fabrikaların bacaları tütüyor. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Üretimde olan tesis sayısını 11 binden 59 bine yükselttik. Gaziantep bu bölgenin ve Türkiye'nin 10 milyar dolar üzerinde ihracatla üretim üssü haline geldi. Gaziantep'te 2002'de 2 organize sanayi bölgesinde 53 bin kardeşimiz çalışıyorken şimdi 7 organize sanayi bölgesinde 308 bin Gaziantepli kardeşimiz çalışıyor. Gaziantep'in KOBİ'lerine destek oluyoruz. Depremden sonra Gaziantep'te iş yerlerinin, KOBİ'lerin, esnafımızın yaralarını hep birlikte sarıyoruz. AK Parti öncesinde Gaziantep'te KOSGEB desteğinden yararlanan KOBİ sayısı sadece 77'ydi. AK Parti döneminde Gaziantep'te 29 bin 719 KOBİ'mize katkı sağladık. İnşallah hep birlikte Gaziantep'in hem bu bölgenin hem Türkiye'nin parlayan yıldızı olması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Gaziantep'e bir bilim merkezi kazandırdık inşallah onun da açılış törenini birlikte icra edeceğiz. İnşallah nice eserlerle, nice hizmetlerle, nice projelerle Gaziantep'in yıldızı Türkiye Yüzyılı'nda parlamaya devam edecek."

"Her yere tesisler yapıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise bugün Gaziantep'te "babalar sözünü tutar" düsturunun tezahürünü göreceklerini, 5 bin 113 konutun teslim edileceğini söyledi.

Depremin kötü günlerinde kendisinin de sahada olduğunu aktaran Bakan Bak, şunları kaydetti:

"6 Şubat depreminden ayağa kalkmak öyle her babayiğidin harcı değil. İşte sözünü tutan adam, kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi Recep Tayyip Erdoğan ile oluyor. Onunla yol yürümekten gurur duyuyoruz. Bakanlık olarak Gaziantep'imize belediyelerimizle, Büyükşehir Belediyemizle beraber her yere tesisler yapıyoruz, spor salonları yapıyoruz, yüzme havuzları yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında Kredi Yurtlar Kurumunda 850 yurdumuzda öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz.

Gaziantep her zaman olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yürüyecek. O, sessiz yığınların sesi. Gazze'deki mazlumların sesi, Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'dünya beşten büyüktür' diyen lider, o Türkiye'nin lideri, o sessiz yığınların sesi. Onunla çalışmak, Türkiye Yüzyılı'nda onunla beraber yol yürümek hepimiz için gurur verici. Biz diyoruz ki, Gaziantep'te çalışmaya devam, Türkiye'de devam."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kente katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.