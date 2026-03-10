Bakanlardan Rizespor İftarına Katılım - Son Dakika
Bakanlardan Rizespor İftarına Katılım

Bakanlardan Rizespor İftarına Katılım
10.03.2026 22:00
Sağlık ve Adalet Bakanları Rize'de iftar programında spor ve sağlık mesajları verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çaykur Rize spor Kulübü'nün iftar programına katıldı.

Memişoğlu, bir otelde düzenlenen programdaki konuşmasında, herkesin ramazanını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Rize'ye, 53 olan plakasına ithafen 1053 yataklı Şehir Hastanesi yaptıklarını anımsatan Memişoğlu, Rizespor'un değerleriyle örnek bir kulüp olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Spor kazanmak için yapılır ama tek amaç sporda kazanmak olmamalı. Mücadele olmalı, kazanmak isteği olmalı ama spor sağlıktır. Yani spor sağlık için, mutluluk için yapılır. Toplum olarak spor yapmamız lazım." dedi.

Türkiye'nin, dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye'deki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

"Bugünden sigarayı bırakın istiyoruz"

Mevcut sağlık hizmetlerini "yeterli görmediklerini" ve sağlığın teknolojisini, bilgisini de üretmeleri gerektiğini ifade eden Memişoğlu, "Türk toplumunun sağlıklı olması için ne yapılmalı? Bunun çabası içindeyiz. Erkeklerin yüzde 46'sının, kadınların yüzde 25'inin sigara içtiği yani insanların ortalama yüzde 33'ünün sigara içtiği bir ülkede sigara illetinden kurtulmamız gerekiyor. Ramazan irademizi güçlendirdiğimiz ay olduğu için de sigara içenlerin sigarayı bırakmak için bayramı beklememesini istiyoruz. Bugünden sigarayı bırakın istiyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, Karadeniz Bölgesi'nin, analizlerde Türkiye'nin en kilolu bölgesi çıktığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de eskiden babaannem sabahları muhlama yiyordu, çaylığa gidiyordu, akşama kadar o çaylıkta çalışıyordu. Muhlama dediğiniz esasında bir enerji bombası. Şimdi aynı muhlamayı yiyoruz, gidiyoruz, masada oturuyoruz. O zaman ne oluyor? Bu bize kilo olarak geri dönüyor. Kalp hastalığı, eklem hastalığı olarak geri dönüyor. Onun için sizlerden istirhamım, bize emanet olan bu bedene lütfen iyi bakın. Kilo vermeye, kötü alışkanlıktan uzak durmaya ve hareketli olmaya çalışın. Onun için de sağlıklı hayat merkezlerine gidin lütfen."

Memişoğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de kendisinin Nevşehirli olduğunu ancak "fahri Rizeli" olduğunu belirterek, Türkiye ve bütün hanelere ramazanın huzurunun, bereketinin gelmesini diledi.

Konuşmanın ardından Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Bakanlar Memişoğlu ve Gürlek'e kulüp forması hediye etti.

Kaynak: AA

