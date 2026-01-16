Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
16.01.2026 13:19
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alınırken, bakanlığın servis ettiği fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. AK Partili Şamil Tayyar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi oturma düzeninin protokole aykırı olduğunu ifade ederek tepki gösterirken, birçok kişi de anormal bir durumun olmadığına işaret etti.

Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

Ankara'daki zirvenin yankıları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüşmeye ilişkin fotoğraflar ise tartışma yarattı.

ŞAMİL TAYYAR TEPKİ GÖSTERDİ

Aralarında AK Partili Şamil Tayyar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi oturma düzeninin protokole aykırı olduğunu ifade ederek görüntülere tepki gösterirken, birçok kişi de koltukların aynı seviyede bulunduğuna dikkat çekerek durumun anormal olmadığına işaret etti.

İşte o tepkilerden bazıları;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apo Kara Apo Kara:
    gayet normal orta doğuda bütün ülkeler gibi Türkiye’de Abdenin ileri karakolu 10 4 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Bakan tek oturması gerekiyor, mülki olarak milli savunma bakanı başta gelir. 9 1 Yanıtla
  • zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    resmen yanlış dizilmişler Bakan ortada konuk sağında olması gerek bizim bakan sığıntı gibi durmuş vatanımızda 2 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    barskin oturdugu yerde tekli koltuk olmsli ve bakan tek oturmaliydi yada ysnyana 1 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Ülkede herşey normal çok disiplinli o yüzden oturma düzeninde disiplin aramamız şart Bencede 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.