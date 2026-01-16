Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Ankara'daki zirvenin yankıları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüşmeye ilişkin fotoğraflar ise tartışma yarattı.
Aralarında AK Partili Şamil Tayyar'ın da bulunduğu çok sayıda kişi oturma düzeninin protokole aykırı olduğunu ifade ederek görüntülere tepki gösterirken, birçok kişi de koltukların aynı seviyede bulunduğuna dikkat çekerek durumun anormal olmadığına işaret etti.
İşte o tepkilerden bazıları;
