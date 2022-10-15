41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek? - Son Dakika
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41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?

15.10.2022 18:06

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağına giderek, heyetiyle birlikte incelemelerde bulundu. Yaşanan faciayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Yahu arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Yahu neden bu maden kazaları sadece Türkiye'de oluyor? Bu ailelere kim hesap verecek? Emin olun, üzülüyorum ya. Yazıktır, günahtır ya" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin beraberindeki heyetle birlikte Amasra ilçesindeki maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 41 kişinin can verdiği Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu: Gerçekten çok öfkeliyim

"GERÇEKTEN ÖFKE DOLUYUM"

Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi. Bir cenaze törenine katıldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Yahu arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum. Gerçekten üzgünüm. Yahu biz 21. yüzyıldayız arkadaşlar, 21. yüzyılda... Bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek için, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliğini sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. ya 21. yüzyılda Soma'yı unutmadık, Ermenek'i unutmadık." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 41 kişinin can verdiği Amasra'daki maden ocağında incelemelerde bulundu: Gerçekten çok öfkeliyim

"NEDEN BU MADEN KAZALARI SADECE TÜRKİYE'DE OLUYOR"

Kılıçdaroğlu, 41 işçinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Yahu neden bu maden kazaları sadece Türkiye'de oluyor? ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. 'Önlem alacağız.' diyorlar. ya arkadaşlar, siz 20 yıldır neredesiniz? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu arkadaşlar ya? Emin olun, üzülüyorum ya. Yazıktır, günahtır ya." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Amasra, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek? - Son Dakika

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