Başarır: Yolsuzluk İddiaları Siyasi Oyun

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin, "6 yıl boyunca yolsuzluk yoktu, bugün yolsuzluk ortaya çıktı. 3 ayda oldu bunlar. (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu) Cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıkladıktan sonra bunlar ortaya çıktı." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki milyonların İmamoğlu'nun diplomasının haksız, hukuksuz yere iptal edildiğini bildiğini öne sürdü.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır yolsuzluk yapıldığı" iddiasını değerlendiren Başarır, "6 yıldır Sayıştay, İçişleri Bakanlığı müfettişleri, 3 günde bir tüm dosyaları didik didik aradı. MASAK, tüm belediye çalışanlarını ve belediye başkanını inceledi. 6 yıl boyunca yolsuzluk yoktu, bugün yolsuzluk ortaya çıktı. 3 ayda oldu bunlar. Cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıkladıktan sonra bunlar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ankara ve İzmir'de toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını anımsatan Başarır, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin anayasal bir hak olduğunu belirtti.

Eylem yapan gençleri sevdiklerini dile getiren Başarır, "Polis kardeşlerime sesleniyorum: Dün bana gaz attınız, ben kör olabilirdim, görmeyebilirdim ama hiç önemli değil, bari siz görün gerçekleri." diye konuştu.

"İkramiyeyi en düşük emekli maaşı kadar yapın, bir saatte geçirelim"

Başarır, " MHP'nin CHP'yi bayramlaşma programından çıkarıp DEM Parti ile bayramlaşmasına" ilişkin soru üzerine, " Devlet Bahçeli'nin ve arkadaşlarının 86 milyonla bayramlaşacak yüzü kalmamıştır. Onlar, bu ülkenin kurucu partisini, liderini bayramda bile ayrıştırıp milyonlarca şehidin, gazinin gönlünü almadan başka yollarda. Bunu herkes bilsin. Hiç de büyük kayıp değil. Devlet Bahçeli, bizle bayramlaşsa ne olur bayramlaşmasa ne olur. Önemli olan 86 milyonla bayramlaşacak yüzünün olması. Şükürler olsun bizim var." yanıtını verdi.

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gelecek hafta görüşülüp görüşülemeyeceği sorusuna da cevap veren Başarır, masada bulunan boş kağıda imza atarak, "İkramiyeyi en düşük emekli maaşı kadar yapın, bir saatte buradan hiç konuşmaksızın geçirelim." dedi.