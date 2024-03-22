AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Topsöğüt Mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Topsöğüt Mahalle sakinleriyle buluştu

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Topsöğüt Mahalle sakinleriyle buluştu

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Topsöğüt Mahalle sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, onların sorun ve taleplerini dinleyerek, "Vatandaşlarımızın temsilcileri olarak bizim tek derdimiz var, oda hizmet etmek.

22.03.2024 15:57  Güncelleme: 17:04
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31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Topsöğüt Mahalle sakinleriyle bir araya gelen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, onların sorun ve taleplerini dinleyerek, "Vatandaşlarımızın temsilcileri olarak bizim tek derdimiz var, oda hizmet etmek. Kalbimiz memleketimize hizmet aşkı ile dolu. Ne yorulmak bileceğiz, ne de durmak" dedi.

Seçim çalışmalarına yönelik mahalle buluşmalarını sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, önceki dönem AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Enis Aydoğan, Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Topsöğüt Mahalle sakinleriyle buluştu. Yeşilyurt'un her bölgesinde düzenlenen mahalle toplantılarında büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Geçit, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin büyük teveccüh gösterdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Geçit, bölgenin ciddi problemlerinin olduğunu ve göreve gelmesi durumunda bu problemleri hızlıca çözeceklerinin altını çizdi.

Eski milletvekili Çalık'tan büyük destek

31 Mart yerel seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit'in Topsöğüt Mahalle ziyaretine, AK Parti'de üst düzey birçok görevde bulunan Eski Malatya Milletvekili Öznur Çalık'da katıldı ve Geçit'in her daim en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit'in bugüne kadar mesleğini başarılı bir hekim olarak sürdürdüğünü, depremde yaralanan kenti de iyileştirmek için büyük bir gayretle çalışacağına canı gönülden inandığının altını çizen Çalık, "Çok büyük bir deprem atlattık. 6 Şubat depremi yüzyılın felaketi. Bu yüzyılın felaketinde Türkiye'de 11 şehir yerle yeksan oldu. Malatya bunlardan sadece bir tanesi. Malatya'da konutlarımız yıkıldı, can kayıplarımız oldu. Yaralarımızı birlikte saracağız, birlikte iyileşeceğiz. İşte bu iyileşmeyi, dün hastam var diye kapısını çaldığınızda, kapısını size hiç kapatmayan Prof.Dr. İlhan Geçit ile beraber yapacağız. Allah Nasip ederse Büyükşehir'de Sami Er, Battalgazi'de Bayram Taşkın başkanımızla birlikte yapacağız. Onlar konuşur, AK Parti yapar. 22 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Malatya'nın her anında yanında oldu. İnanıyorum ki Malatya da, Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Geçit: "Desteğinizi hizmetle taçlandıracağız"

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 31 Mart yerel seçimleri için belirlenen Cumhur İttifakı adaylarının seçim öncesi büyük bir uyum yakaladığını belirterek, büyük yıkım yaşayan Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için bu uyumun çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Geçit, "Geçmişte belediyeler arası uyumsuzlukta neler çektiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakın yol altında hala ciddi gelişim ve imar problemleri var. Biz artık buna son vereceğiz. Kiltepe'yi, Kaynarca'yı, Melekbaba'yı, Çarmuzu'yu, Topsöğüt'ü hak ettiği hizmet ile buluşturacağız. Tarımsal alanlarımızı koruyarak imar problemlerini özenle çözeceğiz. Sizin bize güveninizi ve desteğinizi suistimal etmeyeceğiz. Hiçbir şeyi kamusal menfaatlerin önüne koymayacağız. Kalbimiz memleketimize hizmet aşkı ile dolu. Ne yorulmak bileceğiz, ne de durmak. 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket bizlere çok şey kaybettirdi ama çok şey de öğretti. Nasıl ayağa kalkacağımızı da öğrendik. Şunu belirtmek istiyorum ki; Merkezi Hükümetimizin desteği olmadan Malatya'nın ayağa kalkması veya projelerin hayata geçirilmesi bir hayal. Kenti yeniden ayağa kaldırmak için fırsata çevireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda Yeşilyurt'u, gerçek belediyecilik anlayışıyla mutlu yarınlara taşımak amacıyla canı gönülden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sizlere de tavsiyem öfkeyle, kırılganlıkla oy kullanmayın. Cumhur ittifakının adayları diğer adaylarla mukayese edin, karşılaştırın ve ona göre vicdanınızla karar verin. Vereceğiniz bu desteği bizlerde hizmetle taçlandıracağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Topsöğüt Mahalle sakinleriyle buluştu - Son Dakika

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