Başkan Ahmet Aras\'ın Mahalle Ziyaretleri Devam Ediyor

Politika

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra ilçe ve mahalle ziyaretlerine devam eden, sorunları yerinde çözeceğini her fırsatta söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Menteşe ilçesi Bozyer, Kuzluk ve Esençay mahallelerini ziyaret etti. Başkan Aras'a mahalle ziyaretlerinde CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, İlçe Başkanı Nail Kızıl eşlik etti.

Mahalle Buluşmaları Menteşe ilçesinin Bozyer Mahallesi ile başladı. Bozyer Mahallesi Muhtarı Atakan Yılmaz ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiği tüm taleplerin değerlendirildiğini ve kısa sürede kendilerine dönüş yapıldığını söyledi ve başkanlara teşekkür etti. Kuzluk Muhtarı Şevket Öztürk'de mahalleleri ile ilgili talepleri ziyarette başkanlara iletme fırsatı bulduklarını söyledi. Esençay Muhtarı Edip Demirel'de mahallelerine ziyarete gelen başkanlara ve milletvekiline teşekkür ederek tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yol ve köprü konusundaki talebini Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a iletti.

Gonca Köksal; ". Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz ve 7/24 sizler için çalışıyoruz"

Bozyer, Kuzluk ve Esençay Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal seçimlerden sonra da vatandaş buluşmalarını sürdürdüklerini, işleyişte birkaç değişiklikle hizmetlerin tüm vatandaşlara ulaştığını belirtti. Gonca Köksal; "Seçim öncesi geldiğimizde sizlerle seçimlerden sonra da buluşacağız demiştik. Bugün sizlerle birlikteyiz ve sizleri dinlemek için geldik. Göreve gelir gelmez sistemde birkaç değişiklik yaparak çalışmaya başladık. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde çalışıyoruz. İl merkezinde birçok hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerin köylere de ulaşacağını söylemiştik. Tiyatro ve sinema gösterimlerini yaz boyunca köylerimize getirdik. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz ve 7/24 sizler için çalışıyoruz." dedi.

Gizem Özcan; "Muğla'nın en büyük değeri insanları"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan Muğla'nın çok özel bir şehir olduğunu, en büyük değerinin de insanları olduğunu söyledi ve belediyelerin yerelde, milletvekillerinin de genelde vatandaşlar için var gücüyle çalıştığını belirtti. Milletvekili Gizem Özcan mahallelerde kendilerini güler yüzleri ile karşılayan tüm vatandaşlara da teşekkür etti.

Başkan Aras; "Belediyeler her zaman vatandaşlarımızın evidir"

Menteşe ilçesinin Bozyer, Kuzluk ve Esençay Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlarla bir araya gelmek, sorunları yerinde görmek için mahalle buluşmalarına önem verdiklerini söyledi ve Muğla'ya birlikte, uyum içinde çalışarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras; "Bugün programımızı bu bölgedeki mahallelerimizde sizlerle buluşmak için yaptık. Muğla Bodrum Gümüşlük'ten Seydikemer Seki'ye çok geniş bir coğrafya. Seçim öncesi gücümüzün yettiğince tüm mahallelerimize gitmeye, vatandaşlarımızın elini sıkmaya çalıştık. Gidemediğimiz mahallelerimiz oldu. Seçim öncesi ziyaretler gibi seçim sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelmek de önemli. Zaman buldukça sahaya çıkıyoruz. Sorunları yerinde tespit etmek, sizlerle bir araya gelmek, beraber olmak için sahadayız. Muğlamızın büyük bir sorunu yok. Bölgeyi tanıyoruz. Bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızla da bizlere direk ulaşabiliyor ve birlikte sizlerin taleplerini yerine getiriyoruz. Belediyelerimiz sizlerin evi, kapıları ardına kadar sizlere açık. İstediğiniz zaman gelebilir ve ziyaret edebilirsiniz. Bugün sizleri dinlemek için aranızdayız." dedi. - MUĞLA