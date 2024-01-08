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Başkan Alinur Aktaş seçim çalışmasına Ulucami'de start verdi - Son Dakika
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Başkan Alinur Aktaş seçim çalışmasına Ulucami'de start verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeniden aday gösterilmesinin ardından seçim çalışmasına Ulu Cami'de start verdi. Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikramında bulunan Aktaş, 'Gönül dostlarıyla birlikteyiz, startı ecdadımızın emanetin olan Ulucami'de verdik' diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş seçim çalışmasına Ulucami\'de start verdi
08.01.2024 - 23:21,
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Başkan Alinur Aktaş seçim çalışmasına Ulucami'de start verdi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yeniden aday gösterilmesinin ardından seçim çalışmasına Ulu Cami'de start verdi. Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikramda bulunan Aktaş, "Gönül dostlarıyla birlikteyiz, startı ecdadımızın emanetin olan Ulucami'de verdik" diye konuştu.

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 11 büyükşehir ve 15 il belediyesinde başkanlığa aday göstereceği isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday açıklama törenine partililer yoğun ilgi gösterdi. Partililerin sloganları arasında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır" diye konuştu.

AK Parti, Bursa'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı yeniden aday göstererek 'Yola devam' dedi. 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanlığı'na seçilen, 2009 ve 2014 seçimlerinde de güven tazeleyerek bu görevi sürdüren Başkan Aktaş, ara dönemde Kasım 2017'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmişti. 2019 seçimlerinde de Bursalıların güven oyunu alan Başkan Aktaş, 2024 seçimlerine de Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giriyor. Startı Ulucami'de veren Alinur Aktaş, "Ulu Cami her anlamda çok güzel ve çok bereketli. Hafta sonları çok yoğun ama hafta içinde de cemaati eksik olmuyor. Haftaya dostlarımızla vatandaşlarımızla sıcak bir çorbayla başlayalım istedik. Dün akşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkan'ı olarak devam eden görevimize, tekrar gösterilmemiz nedeni ile böyle bir temennimiz oldu. Daha öncede Emirsultan Cami'de star vermiştik. Şimdide işin başlangıcında Allah dostlarının namaz kıldığı ve ecdadın bize en büyük emanetlerinden biri olan Ulu Cami'de start verelim istedik. Ben katılan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah yolundan ve izinden ayırmasın. Onun rızasına uygun işler yapmayı nasip etsin. Bu zor coğrafyada ülke yöneticilerimize Allah basiret ve gayret versin" diye konuştu.

Vatandaşlara çorba ikramında bulunan Aktaş, sevenleriyle fotoğraf çektirdikten sonra makamına geçti.

Kaynak: İHA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Cami, Politika, Son Dakika

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