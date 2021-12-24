Üye Girişi
Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu - Son Dakika

Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu

24.12.2021 15:34
Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 27 Aralık Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da düzenlenen Tarsusluların birlik ve beraberlik buluşması etkinliğine katıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 27 Aralık Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da düzenlenen Tarsusluların birlik ve beraberlik buluşması etkinliğine katıldı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Tarsus Kaymakamlığı ve TADER işbirliği ile Tarsuslu gaziler ve muhtarlara Ankara programı düzenledi. Program kapsamında Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Anıtkabir Müzesi ziyaret edildi. Ankara'da ilk olarak Kurtuluş Savaşı sırasında bütün askeri ve politik kararların verildiği, 18 Ekim 1924 tarihine dek hizmet veren, dokuz oda, büyük bir salondan oluşan ve günümüzde ise Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren ilk Meclis binası ziyaret edildi. Kurtuluş Savaşı Müzesi gezisi ardından Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Gazi ve muhtarlar Anıtkabir'de Ata'nın kabrini ziyaret edip, Ulu Önder'e duydukları saygı ve bağlılığı ifade ettiler.

Haluk Bozdoğan, Ankara gezi programı kapsamında düzenlenen Tarsusluların birlik ve beraberlik buluşması etkinliğine katıldı. Bozdoğan, gazi ve muhtarlar ile Nazım Hikmet Kültür Sarayı'nda Tarsus'un düşman işgalinden kurtulmasının anısına hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi. Sergi gezisi ardından Bozdoğan, düzenlenen yemek organizasyonunda hemşehrileri ile bir araya gelerek hasbihal etti. Bozdoğan, "Bir kent, kendi hikayesini, kendi destanını halkıyla yazar. Halkıyla yazdığı bu destanda da Tarsus'un önemli bir rolü var. 100. yılı bitiriyoruz. Bizim için önemli ve bir yıla kadar sürecek etkinlikler yapılacak. Tarsus medeniyetin başkentidir. Tarsus tarımın başkentidir. Tarsus turizmin başkentidir. Tarsus tarihinin başkentidir. Tarsus çok kültürlülüğün ve insanlığın başkentidir. Tarsus on bin yıllık bir kent ve hep ilkler burada başlar. İlk elektriğin ilk ticaret ve sanayi odasının kurulduğu bir kent. Tarsus'umuzun Düşman İşgalinden Kurtuluşuna baktığımızda bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Tam 100 yıl önce kazanılan bu zafer bugün bizlere kültürüne sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir toplumun, daima birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacağını göstermiştir. Bugün burada tüm Tarsuslu hemşerilerimin, kentimizin 100. kurtuluş yıldönümünü kutlarım" dedi.

"Tarsus'un il olması yönünde çalışma yapıyoruz"

Tarsus'un il olması yönünde çalışma yaptıklarını belirten Bozdoğan, "Tarsus il olması için her yerde yapılan eylemlerin, hareketlerin karşılığını almadığı bir kent. Tek istediğim ikinci yüzyılda gerçekten çözümcül gerçekten çevreci, çalışkan, çoğulcu, çağdaş insanların Tarsus'un hakkını söke söke almasıdır. Evet çok çalışmak zorundayız. Tarsus'lu çok çalışır. Tarsus'lu inatçıdır. Tarsus'lu kafasına koyduğunu yapar. Ben Mersin milletvekili değilim. Tarsus milletvekili istiyorum. Tarsus'un haklarını savunacak, Tarsus ilinin milletvekillerini istiyorum. Bu bizim için şu yönden önemli, Tarsus'ta çok güçlü bir belediyemiz var 42 tane yatırımımız var. Biz Tarsus'un il olması yönünde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hepinizden de Tarsus'un il olması için her türlü mücadeleyi vermesini istiyorum, bunu başaralım ki bizim haklarımızı çalışarak deyim yerindeyse tırnaklarımızla kazıdıklarımızın hakkını söke söke alalım" diye konuştu.

Tarsus'a verilen sözlerin yapılmasını beklediklerini belirten Bozdoğan, "Sahil bandı projesi için yıllardır konuşmalar yapılıyor, ancak hala bekliyoruz. Çukurova Havaalanı için yapılan konuşmalar var biz hala Çukurova Havaalanı'nın da açılmasını bekliyoruz. ve öbür tarafta bakıyorsunuz bazen gidip gelirken hastaneyi görüyorum, benim kentimde kalp damar cerrahisi ile ilgili ciddi bir olay olsa radyoloji, radyasyon onkolojisi yapılacak yer yok. Üniversitemize çok güzel bir alan verdik. Bu üniversite alanı 150 dönümlük bir yer. Dolu dolu her tesisi fakülteleri yapabileceğimiz bir alan ama hala bürokratik uygulamalar yüzünden bekliyoruz. Beklediğimizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Tek istediğim bu kent vergisini veriyorsa bu ödediği vergilerin de geri dönüşünün sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu

YORUMLAR
500

Haluk Bozdoğan, Aralık, Ankara, Tarsus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu - Son Dakika


Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik         
15:28
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
14:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
15:15 Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş
15:14 Ünlü fast-food zincirinde skandal olay!
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 15:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Bozdoğan, Ankara'daki Tarsuslularla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement