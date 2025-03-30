Büyükakın: Mücadeleye Sıkı Bağlıyız - Son Dakika
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Politika

Büyükakın: Mücadeleye Sıkı Bağlıyız

Büyükakın: Mücadeleye Sıkı Bağlıyız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye yönelik olumsuz girişimleri bizzat gözlemlediğini vurgulayarak, "Uyur sandıklarınız uykuda değil ama biz de asla uyumuyoruz, gevşemiyoruz.

30.03.2025 13:21  Güncelleme: 13:27
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye yönelik olumsuz girişimleri bizzat gözlemlediğini vurgulayarak, "Uyur sandıklarınız uykuda değil ama biz de asla uyumuyoruz, gevşemiyoruz. Davamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Allah'ın izniyle bu mücadeleden galip çıkacağız." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından belirlenen programlar kapsamında İzmit ve Derince ilçe başkanlıklarının bayramlaşmalarına katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmalarda konuşan Başkan Büyükakın, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, Türkiye'nin küresel adaletsizliklere karşı verdiği onurlu mücadeleyi dile getirdi. Bayramlaşmalarda teşkilat mensuplarının coşkulu katılımına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Sizlerin bu şekilde heyecanlı olmanız bizleri de mutlu ediyor. Bu heyecan, bu dava uğruna verilen mücadelenin en güçlü göstergesidir. İnşallah biz kazanacağız. Çünkü haklıyız, çünkü inançlıyız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız mücadeleyi bırakmıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılmadan, yorulmadan sürdürdüğü liderliğe dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız davaya öyle bir bağlı ki, asla pes etmiyor. Yorulmuyor, mücadeleyi bırakmıyor. Bize düşen, onun arkasında dimdik durmak, birlik ve beraberlikten ayrılmamaktır" şeklinde konuştu.

"Uyur sandıklarınız uykuda değil ama biz de asla uyumuyoruz"

Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye yönelik olumsuz girişimleri bir kez daha bizzat gözlemlediğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Uyur sandıklarınız uykuda değil ama biz de asla uyumuyoruz, gevşemiyoruz. Davamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Allah'ın izniyle bu mücadeleden galip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye nezle olursa, gönül coğrafyamız zatürre olur"

Konuşmasında Filistin meselesine değinen ve Gazze'de süren insanlık dışı soykırımı hatırlatan Başkan Büyükakın, "Bu Ramazan'ı da gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler nedeniyle buruk geçirdik. Gazze'deki vahşet her geçen gün daha da derinleşiyor. Ama Türkiye olarak dimdik ayaktayız. İsrail zulmüne karşı en net duruşu sergileyen ülke biziz. İnsani yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Gazze'deki mazlumların gözü bizim üzerimizde. Türkiye nezle olursa, gönül coğrafyamız zatürre olur. Bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi.

"Türkiye güçlü olursa, mazlumlar nefes alır"

Teşkilatlara seslenen Başkan Büyükakın konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu dava sadece bizim davamız değil; Balkanlar'ın, Orta Doğu'nun, Afrika'nın, Türk dünyasının da umududur. Türkiye güçlü olursa, mazlumlar nefes alır. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Her bir ferdimizle, milletimizin istikbali için durmadan yürüyeceğiz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Büyükakın: Mücadeleye Sıkı Bağlıyız - Son Dakika

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