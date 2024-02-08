Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz\'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik ederek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Aliyev'in hukukları, birliktelikleri, dayanışması dillere destandır' dedi.

08.02.2024 16:17  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Aliyev'in hukukları, birliktelikleri, dayanışması dillere destandır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ı, Kayserigaz önünde SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız karşıladı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Kayserigaz personeli ile bir araya geldi. Burada personele hitap eden Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik ederek, "Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri ile ilgili aynı duyguları yaşıyoruz. Aliyev'in yüzde 92,1 oy ile yeniden seçilmesi bizleri de gururlandırmış, keyiflendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hukukları, birliktelikleri, dayanışması dillere destandır. Ne diyoruz, 'iki devlet, bir millet' diyoruz" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, konuşmasında; "Sizler güvenilen insanlarsınız, bizler sizleri çok seviyoruz, dua ediyoruz" diyerek, Kayserigaz'ın deprem bölgesinde de taleplere hiçbir zaman 'hayır' demediğini, sanki oranın bir firması gibi görev üstlendiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat depremlerinin asrın felaketi olarak nitelendirildiğini söyledi ve hep beraber yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini paylaştı. Amaçlarının, modern belediyeciliğin faaliyetlerini her boyutta, her yerde daha iyi noktaya taşımak, şehri sahiplenmek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenine layık olmak ve birlik, beraberlik içerisinde çalışmaları sürdürmek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Çok şükür iyi bir noktadayız. Rehavete yer yok. Çok şükür ekip halinde birlik, beraberlik halinde hem sizler koşturuyorsunuz, hem bizler koşturuyoruz. Kayseri'mizi daha iyi projelerle, inşallah dünyaya açılacak cephesiyle, dijitalizasyonu ve tabi ki teknolojiyi göz ardı etmeden, her kesime, gençlerimize, çocuklarımıza, büyüklerimize hitap edecek çalışmalar yapacağız. Kayseri'nin zeki, çalışkan, gayretli, hayırsever insanlarının yanında değerlerine bağlı, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza bağlı bir şekilde nesillerimizi yetiştirmeyi, hem sahiplenmeyi hem de bu duygularla inşallah yolumuza devam etmeyi umuyoruz. Mevla'm mahcup etmesin. Kayseri, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını en az yaşatan bir şehir. Her alanda Kayseri'miz aranılan, takdir edilen bir şehir."

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç; "Şimdiye kadar hiç kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Hepsini bağrımıza bastık. Allah'ın izniyle her kardeşimize hizmet ederiz. Sizleri seviyoruz. Buralar eğitim yeri değerli kardeşlerim. Birbirimizi eğiteceğiz, birbirimizi yönlendireceğiz. Üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi terazinin kefesindeki bir pirinç tanesi misali, 'ben olmazsam olmaz' demeliyiz. Vatandaşlık hakkınızı muhakkak yerine getirin. Şehrinize sahip çıkın. Böyle nitelendiriyorum. Her bir pirinç tanesi ben olmasam ne olacak derse, terazi şaşar. Herkes önemlidir. Birbirimizi önemseyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Huzurlu, sağlıklı daha nice hizmetlerle dolu yıllara" diye konuştu.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ise "Yeni havaalanı yapmışsınız, tüm Kayserililere hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir'imizin de ortak olduğumuz Kayserigaz'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

  • Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor
    19:01 Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.

  • Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü
    18:58 Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü

    Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.

  • Tayland'da yiyecek ve para için dilendirilen fil, sahibini öldürdü
    18:01 Tayland'da yiyecek ve para için dilendirilen fil, sahibini öldürdü

    Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü.

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Enerji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 22:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement