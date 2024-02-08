Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz\'ı ziyaret etti

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de hissedarı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Aliyev'in hukukları, birliktelikleri, dayanışması dillere destandır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ı, Kayserigaz önünde SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız karşıladı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Kayserigaz personeli ile bir araya geldi. Burada personele hitap eden Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan'da gerçekleşen seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik ederek, "Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri ile ilgili aynı duyguları yaşıyoruz. Aliyev'in yüzde 92,1 oy ile yeniden seçilmesi bizleri de gururlandırmış, keyiflendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hukukları, birliktelikleri, dayanışması dillere destandır. Ne diyoruz, 'iki devlet, bir millet' diyoruz" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, konuşmasında; "Sizler güvenilen insanlarsınız, bizler sizleri çok seviyoruz, dua ediyoruz" diyerek, Kayserigaz'ın deprem bölgesinde de taleplere hiçbir zaman 'hayır' demediğini, sanki oranın bir firması gibi görev üstlendiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, 6 Şubat depremlerinin asrın felaketi olarak nitelendirildiğini söyledi ve hep beraber yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini paylaştı. Amaçlarının, modern belediyeciliğin faaliyetlerini her boyutta, her yerde daha iyi noktaya taşımak, şehri sahiplenmek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenine layık olmak ve birlik, beraberlik içerisinde çalışmaları sürdürmek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Çok şükür iyi bir noktadayız. Rehavete yer yok. Çok şükür ekip halinde birlik, beraberlik halinde hem sizler koşturuyorsunuz, hem bizler koşturuyoruz. Kayseri'mizi daha iyi projelerle, inşallah dünyaya açılacak cephesiyle, dijitalizasyonu ve tabi ki teknolojiyi göz ardı etmeden, her kesime, gençlerimize, çocuklarımıza, büyüklerimize hitap edecek çalışmalar yapacağız. Kayseri'nin zeki, çalışkan, gayretli, hayırsever insanlarının yanında değerlerine bağlı, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza bağlı bir şekilde nesillerimizi yetiştirmeyi, hem sahiplenmeyi hem de bu duygularla inşallah yolumuza devam etmeyi umuyoruz. Mevla'm mahcup etmesin. Kayseri, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını en az yaşatan bir şehir. Her alanda Kayseri'miz aranılan, takdir edilen bir şehir."

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç; "Şimdiye kadar hiç kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Hepsini bağrımıza bastık. Allah'ın izniyle her kardeşimize hizmet ederiz. Sizleri seviyoruz. Buralar eğitim yeri değerli kardeşlerim. Birbirimizi eğiteceğiz, birbirimizi yönlendireceğiz. Üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi terazinin kefesindeki bir pirinç tanesi misali, 'ben olmazsam olmaz' demeliyiz. Vatandaşlık hakkınızı muhakkak yerine getirin. Şehrinize sahip çıkın. Böyle nitelendiriyorum. Her bir pirinç tanesi ben olmasam ne olacak derse, terazi şaşar. Herkes önemlidir. Birbirimizi önemseyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Huzurlu, sağlıklı daha nice hizmetlerle dolu yıllara" diye konuştu.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ise "Yeni havaalanı yapmışsınız, tüm Kayserililere hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir'imizin de ortak olduğumuz Kayserigaz'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi. - KAYSERİ