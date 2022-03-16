Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa'nın gücüne güç katacak" - Son Dakika
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Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa'nın gücüne güç katacak"

16.03.2022 15:37
Başkan Davut Gürkan: "Hızlı Tren Bursa'nın gücüne güç katacak"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bandırma Balıkesir Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu inşası çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bandırma Balıkesir Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu inşası çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hızlı Tren tamamlandığında Bursa'nın gücüne güç katacak, potansiyeline büyük bir ivme kazandıracak" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde incelemelerde bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren hızlı tren çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bursa ve diğer iller için Yüksek Standartlı Demiryolu inşası Hızlı tren çalışmalarının çok önemli bir yatırım olduğu belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bursa'ya ve Yenişehir'e ayrı bir değer katacak olan Hızlı Tren projesinde ilk etapta 106 kilometre olarak düşünülen projenin daha sonra 201 kilometreye çıkarıldığını sanayisi ve üretim potansiyeli ile Türkiye'nin en önemli illerinden olan Bursa'mızda lojistik konusunda da önemli avantajlar sağlayacak bu önemli yatırım Bursa'nın gücüne güç katacak, potansiyeline büyük bir ivme kazandıracak. Bursa'mıza, projenin kattığı değerle birlikte yeni yatırımların da önü açılacak. Projeye ve Bursa'mıza destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Gürkan, "Bandırma Balıkesir Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu inşası için acele kamulaştırma kararı ile çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gürsu Yenişehir güzergahını takip ederek, Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hatla Bursa'nın Ankara İstanbul hızlı tren hattına bağlanarak yüksek hızlı tren hattına dahil olacak" diye konuştu. - BURSA

Başkan Davut Gürkan: Hızlı Tren Bursa'nın gücüne güç katacak

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Hızlı Tren, Osmaneli, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Davut Gürkan: 'Hızlı Tren Bursa'nın gücüne güç katacak' - Son Dakika


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