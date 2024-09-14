Kentsel Dönüşüm İçin Hızlı Adımlar

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, insanların kendi mahallelerindeki yaşama hakkını sonuna kadar savunduğunu belirterek, kentsel dönüşüm işini kent estetiğine uygun, insana yakışır ve güvenli konutlarla halletmek zorunda olduklarını söyledi.

Başkan Halit Doğan, meclis toplantısının sonunda meclis üyelerinin Samsun'un sorunlarıyla ve talepleriyle alakalı kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Kentsel dönüşüm, doğalgaz bekleyen mahalleler, yerinde dönüşüm için verilen emsal, mezarlıklardaki çökme konusu, ekonomik yatırımlar ile SAMAİR'in tüm ilçelere girme konusundaki soruları cevaplayan Başkan Doğan, şehrin sorunlarının farkında olduğunu ve çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade etti.

" İlkadım'ın en büyük sorunları kentsel dönüşüm ve doğalgaz"

Göreve gelmeden önce ve geldikten sonra yaptırdığı anketlerde İlkadım'daki en büyük beklentilerin kentsel dönüşüm ile doğalgaz arzı olduğuna değinen Başkan Halit Doğan, "İlkadım'ın birinci sorunu kentsel dönüşüm. Bu anketlerde de çıkıyor. Doğalgaz ihtiyacı da bağlantısındaki başka bir sorun. Doğalgazı bugün bağlatsak bile Hastanebaşı'ndaki kentsel dönüşüm ihtiyacını ortadan kaldırmış olmayacağız. 4 emsal ile burada bir dönüşüm sağlanabilir mi diye karar verilmiş. Bugün emsali ne kadar arttırırsanız da bunun dönüşüme bir faydası olmadığını hep beraber görüyoruz. Biz emsali uygulanabilir bir seviyeye dönüştürdüğümüzde buna mutlaka karşı çıkmalar da olacaktır. Buna hep beraber aynı şekilde durabilir, oradaki inşalara da bu işi aynı şekilde durabilir ve oradaki insanlarımıza bu işin bu şekilde ancak olabileceğini anlatabilirsek, işin olacağını düşünüyorum. Bugün doğalgazı vermek için oradakilere dedim, gelin planı ortadan kaldıralım, kimse de dava açmasın, planı ortadan kaldırdıktan sonra doğalgaz işleminizi çözelim. Bu da mümkün değil. Bir kısmı orda oturmuyor. Yarın bir gün 4 emsalden bina yapılırsa çoluk çocuğa miras bırakırım diye imza atmıyor. Bu sorunu çözmekten başka çaremiz yok. Önümüzde iki iş var: Birincisi riskli alanlar, diğeri ise Hastahanebaşı gibi emsalle dönüşümü beklenen alanlar" dedi.

"İnsanların kendi mahallelerindeki yaşam hakkını savunuyorum"

Herkesin kendi mahallesinde güvenli konutlarda yaşama istediğini savunduğunu ifade eden Başkan Doğan, "Riskli alanlardan başlamak zorundayız çünkü ortada bir risk tarifi yapılmış. Bunun için de TOKİ ile konuştuk. Bize rezerv alan yapacaklar. Kendi alanlarımızdan biri de rezerv alan yapmaya uğraşıyoruz. Özel müteahhitlere de sesleniyorum. İlkadım'ın üzerinde biz de çalışabiliriz diyen tüm arkadaşlara kapımız açık. Elimizden gelen tüm yardımı gösteririz. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ve meclisinin bu dönemdeki en büyük görevi İlkadım'da bekleyen kentsel dönüşümü yapmaktır. Samsun'un daha ileriye gitmesi için bu şarttır. Batı Çevre Yolu konusunda mahkeme kararlarına uyduk. Eğer uymasaydık, inadına o işi devam ettirseydik hangi müteahhit gelip İlkadım'daki kentsel dönüşüme katkı sağlardı? Herkes oradaki 1 emsal 4 kat imarın bir şekilde arsasında inşaat yapmanın derdinde olurdu. Bugün diyoruz ki inşaat yapacaksanız burası. Kent estetiğine uygun, insanımıza yakışır, güvenli konutları insanımıza sunalım. Bir yerinden başlayalım. Bitiririz, bitiremeyiz ama başlamakla yükümlüyüz. Hızlı çalışacağız. Bu 4 emsalle alakalı 6 emsalle çözülüyorsa 6'ya, 8'le çözülüyorsa 8'e çıkartalım. Ama mümkün değil, 4 emsalle de çözülmesi mümkün değil. 12 katlı yeni kentsel dönüşüm alanları oluşturmuş oluruz. Bunun Samsun'a hiçbir faydası yok. Samsun'a denizden baktığınızda en güzel yeri İlkadım. En güzel yeri kentsel dönüşüm bekleyen alanlar. İnsanların oradaki kendi mahallelerindeki yaşam hakkını savunuyorum sonuna kadar. Ama o bölgede biraz rezerv alan oluşturarak, o bölgeden çıkmış sadece arsası kalmış olanlara buraları gelin diyeceğiz. Hızlı bir şekilde başlayacağız ve devam edeceğiz" diye konuştu.

"Dünyadayken zengin olan, ahirete giderken de mezarını zengin göstermek istiyor"

Şehir mezarlıklarında meydana gelen çökme sorunuyla ilgilendiklerini belirten ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Halit Doğan, "Mezarlıklarla ilgili alelacele bir çalışma yapmıyoruz. Sağlam bir çalışma yapacağız. Sıkıntı olan yerlerle alakalı arkadaşların daha da hızlanması için talimatları ben de vereceğim. Bizim dünyadan ahirete giderken de bir yer merakımız var. Mezarlıklarımızın yarısı fiziken boş ama hukuken dolu. Herkes 3, 5, 10 mezar yeri alma derdinde. Mezarı alıyoruz bu sefer Samsun'da mezarlık ihtiyacımız var yine. Derecik Mezarlığı'nın yarısı boş. Asri Mezarlığı ve Kıranköy'de de boş yerlerimiz var. Asri ve Kıranköy'de düzenleme yapıyoruz. Asri'deki birçok düzenlemenin yanı sıra şehitlikte de kaymalar vardı, onları düzeltiyoruz. Mezarlıkların tümüyle alakalı yeni bir çalışma içerisindeyiz. Yeni bir mezarlık iltisak ettiğimizde sayıca çok mezarlık alma hususunun biraz önüne geçelim. Bir de mezarlıklarda tek tip mezar taşı uygulamasına geçelim arzu ediyorum. Dünyadayken zengin olan, ahirete giderken de mezarını zengin göstermek istiyor. Orada bari eşit olalım, mezarlıklarımız eşit olsun" şeklinde konuştu.

"Havza ve yeni Merkez OSB'ye yoğun talep var"

Yatırımcıların Samsun'daki organize sanayi bölgelerine(OSB) yoğun ilgi gösterdiğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kısa zaman önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ağırladık. Otomotiv, medikal cerrahi alanında hem yeni Merkez OSB hem de Havza OSB yoğun talep alıyor. İnşallah Samsun, yeni dönemde sanayi alanındaki gücünü ve ihracat rakamlarını yukarıya taşıyacak şekilde yeni bir dönüşüme imza atmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ALO153'e bildirilmesi halinde SAMAİR'ler Alaçam ve Yakakent'e de gidecek"

Alaçam ve Yakakent'e havalimanından SAMAİR olmaması sorusunu da cevaplayan Başkan Halit Doğan, "2 ilçemizde yeteri kadar yolcu yok. ALO153'e bildirilen her yolcuyu Alaçam ve Yakakent'e de taşıyacağız. O noktada bir sıkıntı yok. Bu konuda talimatı verdim. Yolcu olmadığı için girip, çıkamıyoruz. Yolcu bildirildiği an girip, çıkacağız. Hiçbir sorun yok" dedi.

Batı Çevre Yolu

Başkan Doğan, Batı Çevre Yolu'nun rafa kalkmadığını, yapılacak yolun da ortak akılla düşünülerek ilave bir yük getirmeden, ulaşımı rahatlatacak şekilde planlanması gerektiğini vurguladı.

Raylı sistemin Şehir Hastanesi'ne götürülmesi

17 Eylül'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Samsun'a geleceğini duyuran Halit Doğan, şunları söyledi:

"Şehir Hastanesi tramvay güzergahı projesi Hazine tarafından yapılacak. Yaklaşık 10 milyar liralık bir proje bu. Bu kadar önemli bir hattı, yurt dışı ya da yurt içi borçlanması olmadan Hazine tarafından ödenecek ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihalesi yapılacak şekilde hayata geçiriyoruz. Yani devletimiz tarafından yapılmış olacak." - SAMSUN