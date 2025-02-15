Başkan Fatma Şahin Cerablus'ta Eğitim ve Tarım Projelerini İnceledi - Son Dakika
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Politika

Başkan Fatma Şahin Cerablus'ta Eğitim ve Tarım Projelerini İnceledi

Başkan Fatma Şahin Cerablus\'ta Eğitim ve Tarım Projelerini İnceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'nin Cerablus şehrinde Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek eğitim, tarım projeleri ve spor tesislerini inceledi.

15.02.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile birlikte Suriye'nin Cerablus şehrinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Şahin, geçici barınma merkezinde öğrencilerle buluşarak onların eğitim ve kariyer planları üzerine sohbet etti.

Ziyaretin ilk durağı, bölge tarımında üretim için önemli bir proje olan Sera Projesi oldu. Başkan Şahin, proje hakkında detaylı bilgi alırken, hasat konusundaki gelişmeleri de inceledi.

Tarım projelerinin ardından Al Nasr köyünü ziyaret eden Şahin, burada iki aileye misafir oldu. Aile üyeleriyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Şahin, ailenin Türkiye'de yaşadığı sürece dair de bilgiler aldı.

Daha sonra Cerablus'ta Türkiye'nin simgesi haline gelen Millet Bahçesini ziyaret eden Şahin, tamamlanan proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sporun önemine dikkat çeken Başkan Şahin, "Spor Şehri Gaziantep" vizyonu doğrultusunda Cerablus'ta inşası tamamlanan spor tesisini de inceledi. Burada tesisle ilgili teknik bilgi alan Şahin, protokol üyeleriyle birlikte tesisi gezdi.

Programın sonunda, Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezinde bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Fatma Şahin Cerablus'ta Eğitim ve Tarım Projelerini İnceledi - Son Dakika

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