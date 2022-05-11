Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu

11.05.2022 16:15
Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ankara ziyaretinde temaslarda bulunan Başkan Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'u ziyaret ederek Malatya'da devam eden ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Gürkan, 24 Ocak 2020 yılında yaşanan Sivrice depreminin ardından hasar alan Yeni Cami halk arasında Teze Cami olarak bilinen camide yapılan çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, caminin avlu kısmına eklenen beton yapıların yapılmasıyla birlikte caminin görsel estetiğinin bozulduğunu Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'a iletti. Yapılan çalışmayla ilgili değerlendirmenin tekrardan yapılacağı ifade edildi.

Ankara ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Demir'i de ziyaret eden Başkan Gürkan, Malatya'ya yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'i de ziyaret eden Başkan Gürkan, Malatya'da tarımla ilgili yapılan çalışmaların istişarelerinde bulunurken, Malatya'daki çiftçilerin istek ve taleplerini Bakan Yardımcısı Pakdil'e iletti.

Başkan Gürkan, ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı ziyaret ederek Malatya'da yapımı devam eden spor tesisleri ve birlikte yapılacak olan projeler hakkında istişarelerde bulundu. - MALATYA

Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu
Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu
Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu

YORUMLAR
500
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama Açıklaması Başkan Gürkan, Doğanşehir'de temaslarda bulundu Başkan Gürkan, Doğanşehir'de temaslarda bulundu

Selahattin Gürkan, Malatya, Ankara, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Gürkan Ankara'da yoğun temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement