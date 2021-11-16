Üye Girişi
Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız" - Son Dakika

Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız"

16.11.2021 00:57
Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye yöneticileriyle birlikte belediyenin 2021 yılını değerlendirerek, "2021, gerek Karatay ilçemiz için gerekse belediyemiz için oldukça yoğun, verimli ve başarılı bir yıl oldu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye yöneticileriyle birlikte belediyenin 2021 yılını değerlendirerek, "2021, gerek Karatay ilçemiz için gerekse belediyemiz için oldukça yoğun, verimli ve başarılı bir yıl oldu. aynı motivasyon ve gayretle 2022'de de ilçemizin değişimine dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2021 yılının değerlendirilmesi, 2022 yılının planlaması amacıyla belediye yöneticileriyle toplandı. Toplantıya katılan bütün birim müdürleri, 2021 yılında yaptıkları faaliyetler ile birimlerin 2022 planlamaları ve hedefleriyle ilgili olarak da birer sunum gerçekleştirdi.

Başkan Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu yana belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürülebilir politikalar ve yenilikçi çalışmalar uygulamaya koyduklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçenin tamamında hizmetlerin kesintisiz olarak devam ettiğini söyleyerek, "Karatay Belediyesi olarak özellikle yatırımcı birim müdürlerimizle birlikte rutin olarak toplantılar yaparak yaptığımız çalışmalar ile önümüzdeki dönemlerin planlamalarını zaten yapıyoruz. Ama içinde bulunduğumuz ve artık son aylarına doğru geldiğimiz 2021 yılının değerlendirmesinin yanı sıra önümüzdeki yılın planlaması bakımından daha kapsamlı bir şekilde yaptığımız bu toplantılarımızı çok önemsiyoruz. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar gerek fiziki ve altyapı alanında olsun gerekse sosyal ve kültürel belediyecilik alanında olsun oldukça başarılı ve verimli işlere imza attık. Kamuoyu araştırmaları ve saha gözlemlemelerimiz de bunu ortaya koyuyor. Hamdolsun hemşehrilerimizin çalışmalarımıza yönelik memnuniyet oranı bir hayli yüksek. Belediyelerimizle, meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızla güzel bir uyum yakaladık. Bundan sonra da bizler de bu motivasyon, sorumluluk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümü için çalışacağız"

Görev süresinin yarısını geride bıraktıklarını, bu süre içerisinde mali disiplinden taviz vermeden Karatay için pek çok hizmet gerçekleştirdiklerini aktaran Hasan Kılca, "Yaklaşık 2,5 yıldır mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik ve bu süre zarfından ilçemiz için pek çok önemli yatırıma imza attık. Hatta bazı büyükşehirlerden bile fazla iş yaptık. Karatay Belediyesi olarak 2022 yılı için de bütçemizi hazırladık. Bu bütçemizi ilçemizdeki dönüşüm ve değişim için harcayacağız. Karatay'ımızı nokta nokta ele alıyoruz ve şu ana kadar da girmediğimiz sokak, cadde mahalle veya sanayi kalmadı. İlçemizin her noktasında mutlaka belediyemizin en az bir hizmeti var. Bu vesileyle gayretli çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar ortaya konan gayretin üzerine bir kat daha ekleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KONYA

geri dönüşüm, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılca: '2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı 00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı 00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi 22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı 22:23 Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün 19:37 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit 18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı

Son Dakika Haberleri
00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak
00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı
00:32 AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
00:14 Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı
23:58 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
23:57 Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı
23:25 Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor
22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var         
00:33
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde         
23:59
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti         
22:39
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu         
22:06
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi         
19:37
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 01:07:27. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kılca: "2022'de de ilçemizin değişimi ve dönüşümüne katkı sunacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement