Denizli'nin Babadağ İlçe Belediye Başkanı Murat Kumral Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Politika

Denizli'nin Babadağ İlçe Belediye Başkanı Murat Kumral Ankara'da temaslarda bulundu

Denizli\'nin Babadağ İlçe Belediye Başkanı Murat Kumral Ankara\'da temaslarda bulundu

AK Parti Grup Toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giden Babadağ İlçe Belediye Başkanı Murat Kumral, çeşitli temaslarda bulundu. Kumral, ilçe için hayata geçirmeyi planladığı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara ziyareti kapsamında AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşen Kumral, Babadağ ilçesi adına olan taleplerini iletti.

30.05.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ İlçe Belediye Başkanı Murat Kumral, AK Parti Grup Toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Babadağ Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Murat Kumral, ilçe için hayata geçirmeyi planladığı projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Kumral, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısının ardından AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'yi makamlarında ziyaret etti.

Ankara ziyareti kapsamında AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile de bir araya gelen Başkan Kumral, çeşitli temaslarda bulunduğu Ankara programı çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşerek Babadağ ilçesi adına olan taleplerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'nin Babadağ İlçe Belediye Başkanı Murat Kumral Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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