Başkan Muhittin Böcek Kemer ve Kumluca'da Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Başkan Muhittin Böcek Kemer ve Kumluca'da Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Başkan Muhittin Böcek Kemer ve Kumluca\'da Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ve Kumluca ilçelerini ziyaret ederek halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve projeleri değerlendirmek amacıyla çeşitli görüşmeler yaptı. Kemer'deki stadyum ziyaretinde, spor ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak projelerin önemine vurgu yaptı.

09.10.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ve Kumluca'yı ziyaret etti. Antalya halkının ihtiyaçlarını karşılamak, dertlerine derman olmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Böcek, "İlçe belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber Antalya'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Kemer ziyareti kapsamında CHP Kemer İlçe Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçe Hizmet Birimi ve Kemer Belediyesi'ni ziyaret etti.

Başkan Böcek daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçe Hizmet Birimi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Hizmet Birimi Sorumlusu İsmail Selami Minta ile görüşen Başkan Böcek, "Kemer ilçemizin sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Söz Muhittin Böcek sözü diyerek Kemer için ağzımdan ne çıktıysa söylediğimden fazlasını yapmaya çalıştım. Kemer'imiz için bundan sonra da gereken ne varsa yapacağız" dedi.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Başkan Muhittin Böcek daha sonra Kemer Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Başkan Böcek, "Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olarak ziyarette bulunduğum Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu ile birlikte belediye meclis üyeleri ve bürokratlarımızla bir araya gelerek ilçemizin gelişimi için ihtiyaç duyulan bölgelerde yapacağımız projeleri değerlendirdik. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Atatürk Stadyumu'nu ziyaret etti

Başkan Muhittin Böcek'in bir sonraki durağı ise Kumluca oldu. Başkan Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi iş birliği ile Kumluca'da yapımı tamamlanan Atatürk Stadyumu'nu ziyaret etti. Başkan Böcek, "Kumluca'mıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ata sporumuz yağlı güreş ve çeşitli sportif, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak Atatürk Stadyumu'muzu ziyaret ettik. Stadyumlar sporu teşvik eder, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirir. Birlikte güzel günlerde buluşacağımız stadımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Muhittin Böcek daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası 25. Yıl Özel Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Böcek burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Antalya'mız sadece turizmin değil tarımın, ticaretin, sanayi ve teknolojinin de merkezi haline gelmiştir. Bu başarı iş insanlarımızın cesareti, vizyonu ve azmi sayesinde gerçekleştirilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınma projelerimizle de üreticimizin hep yanında olmaya çalıştık. Hayata geçirdiğimiz Kınık Hali'nin 643 dönümlük alanının 345 dönümünü Organize Sanayi Bölgesi olması ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Kaş OSB'nin ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum."

Başkan Böcek, Kumluca TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu'nun açılış törenine de katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Muhittin Böcek Kemer ve Kumluca'da Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

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