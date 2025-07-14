Başkan Özdemir: "O karanlık gecede sadece darbe girişimi engellenmedi"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesindeki en karanlık ama en onurlu direniş gecelerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Özdemir, "Milletimiz o gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak tanklara, uçaklara ve silahlara imanıyla ve yüreğiyle karşı durmuştur. 15 Temmuz, halkımızın demokrasiye olan bağlılığının sembolü haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

O karanlık gecede yalnızca darbe girişiminin engellenmediğini belirten Özdemir, aynı zamanda devletin bekasının, milletin geleceğinin ve çocukların yarınlarının da korunduğunu ifade etti. Bu direnişin, Çanakkale ruhunun ve Milli Mücadele azminin bu topraklarda hala canlı olduğunu gösterdiğini dile getiren Özdemir, 15 Temmuz'un Türkiye tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi. Başkan Özdemir, Niğde'nin yiğit evladı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in darbenin seyrini değiştiren kahramanlığıyla milletin gönlünde ölümsüzleştiğini hatırlatarak, onunla birlikte o gece hainlere karşı mücadele ederken şehit olan diğer kahramanları da unutmadıklarını, unutturmayacaklarını vurguladı. Özdemir, şehit polisler Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünver ve Ramazan Konuş'un isimlerinin vatan toprağına düşen her damla kanla birlikte sonsuzluğa kazındığını söyledi.

Niğde'nin geçmişte olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında dimdik durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirten Başkan Özdemir, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, bizlere düşen en büyük sorumluluktur. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatan toprağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle ihanet geceleri yaşatmasın" ifadelerine verdi. - NİĞDE