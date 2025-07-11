Başkan Saygılı: "Meclis grubumuz, belediyeyi defalarca uyardı"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kooperatif soruşturmasına yönelik, belediye meclisinde AK Parti grubunun defalarca ikazda bulunduğunu belirterek, "Gerçekler ortadayken, süreci 'siyasi' diye nitelendirmek, 3 bin mağdur vatandaşımızın hakkını savunmak yerine onları görmezden gelmek demektir. Bu mağdur edilen insanların nasıl korunacağını ve paralarının nasıl kurtarılacağını konuşmaktan çok uzaktır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kooperatiflere yönelik yapılan soruşturmaya yönelik değerlendirmede bulundu. Başkan Saygılı; "Kamuoyunda eksik ve yanlış aktarılan pek çok konuyu açıklığa kavuşturmak istiyoruz. İlk günden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'kooperatif modeli' adı altında hukuksuz başlatılan ve devam edilen kentsel dönüşüm modelinin sonuçlarını başta CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de dahil CHP'li siyasilerin yürütülen soruşturmayı 'siyasi' olarak nitelendirmesi en kolay yoludur.

Peki gerçek nedir

İzmir'imizin yapı stoğunun çok eski olduğu, 30 Ekim 2020 depreminde 117 canımızı yitirdiğimiz hepimizin malumu. Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde hızlanmak istediklerini; vatandaşlarla anlaştıkları ve tapuları inşaat yapma sözüyle aldıklarını belirtti. Biz de AK Parti grubu olarak, İzmir'de 6 bölgede yıllardır bekleyen dönüşümün önünü açmak amacıyla oy birliğiyle yetkiyi İZBETON'a verdik.

İZBETON, belediye meclisinden oy birliğiyle aldığı yetkiyi usulsüz biçimde kooperatiflere devretmeye başladı. Büyük algı kampanyaları, açılış törenleri, İzmir'in değerli iş insanlarının davet edildiği lansmanlarla belediyenin kurumsal kimliği kullanılarak üye toplandı. O dönemde biz, yapılan işlemlerin meclisten verilen yetkiye uygun olmadığını açıkça dile getirdik; süreci başından beri dikkatle ve belgeleriyle takip ettik.

Araştırmalarımızda, kurulan kooperatiflerin hep aynı adreslerden, aynı isimler üzerinden yönetildiğini ortaya çıkardık. Kooperatiflerin - yetkileri olmadığı halde - İZBETON onayıyla inşaat yapım işlerini yine aynı adreslerde kurulan şirketlere devrettiğini belgeledik.

Mecliste, başta dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere tüm CHP'li meclis üyelerini ve belediye yönetimini defalarca uyardık. Toplanan paraların avans yoluyla kooperatif hesaplarından çekildiğini, ciddi mağduriyetler oluşacağını anlattık. Belediyenin kurumsal kimliği üzerinden bir "soygun" yapıldığını açıkça ifade ettik.

Ancak bize Tunç Soyer başta olmak üzere 'siyasi algı peşindesiniz', 'kentsel dönüşümü engelliyorsunuz', 'örnek kooperatif modelini karalıyorsunuz' dediler. Bu konuşmalar meclis tutanaklarında ve İzmir kamuoyunun gözü önünde duruyor.

AK Parti meclis grubumuz, tüm samimiyetiyle belediyeyi defalarca uyardı. Tunç Soyer ve ekibi ise hatayı durdurmak yerine, uyaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapattı!

Bugün geldiğimiz noktada tablo çok net:

Bin 500 kooperatif üyesi ortalama 2 milyon TL ödeyerek üye olduğunu söylüyor, buna göre yaklaşık 3 milyar TL toplandı.

Tapularını belediyeye devreden 1450 hak sahibi hala evlerine kavuşamadı.

Yapılan inşaatların ortalama ilerleme oranı yüzde 20'nin bile altında.

Harcanan yaklaşık 1 milyar TL var; ama açıklanamayan 2 milyar TL nerede?

Belediyemiz, kötü yönetimin bedeli olarak ilave kira yardımı yüküyle de karşı karşıya. Bu kadar açık gerçekler ortadayken, süreci 'siyasi' diye nitelendirmek; 3 bin mağdur vatandaşımızın hakkını savunmak yerine onları görmezden gelmek demektir. Bu; mağdur edilen insanların nasıl korunacağını ve paralarının nasıl kurtarılacağını konuşmaktan çok uzaktır." dedi.

"CHP Genel Başkanının yaptığı her iş, söylediği her söz beyhudedir"

Başkan Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, İZBETON yönetimine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine şu soruları yöneltti: "Toplanan yaklaşık 3 milyar TL karşılığında gerçekte ne kadar iş yapılmıştır? Şu an tüm kooperatiflerin inşaat seviyeleri toplamda kaçtır? Bu sistematik yanlışlar yüzünden belediyemizin aylık yaptığı kira yardımı tutarı nedir? Belediye'ye inanarak arsalarını devreden 1450 hak sahibinin evlerini teslim alabilmesi için belediyenin bundan sonra ne kadar kaynak ayırması gerekiyor? Sayın Cemil Tugay ve İZBETON yönetimi mecliste, 'Süreci detaylı inceliyoruz, iç müfettişlerimiz inceliyor' demişlerdi. Bugün yürüyen bu soruşturma o incelemenin sonucu mudur? Belediyenin kurumsal kimliğine güvenerek kooperatif üyesi olan ve milyonlarca TL ödeyen vatandaşlarımız evlerine kavuşabilecek mi? Bu paralar ne olacak? Tüm bu sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve dolayısıyla İzmir halkına toplam maliyeti ne kadar olacak?

Bu sorular cevapsız kaldıkça, İzmir'de gerçek mağduriyetlerin üzeri örtülmeye, siyasi söylemlerle hakikat perdelemeye devam edilecektir. Mağdur olan CHP'li, mağdur eden CHP'li, şikayetçi olan CHP'li, yargılanan CHP'li ama operasyonlar siyasi ve AK Parti menşeli öyle mi? CHP ve onun rotasını şaşıran Genel Başkanı çuvala sığdıramadıkları mızrağı elinde kalınca ne yapacağını şaşırmış, sağa sola saldırmaktadır. CHP bu utancı, bu alnı kara kadroları partisinden ve Türkiye siyasi tarihinden temizlemedikçe CHP Genel Başkanının yaptığı her iş, söylediği her söz beyhudedir." - İZMİR