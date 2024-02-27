Başkan Yıldız: "CHP'nin, Çetin ve Akay'ın aday olamama başvurusu reddedildi"
ADANA - İYİ Parti Adana İl Başkanı Veysel Yıldız, CHP'nin yerel seçimlerde Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in İYİ Parti'den belediye başkan adayı olamamasına yönelik seçim kuruluna yaptığı başvurunun reddedildiğini söyledi.
Kozan'da belediye sinemasında düzenlenen, Kozan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Adayı Kazım Özgan'ın belediye meclis üyeleri tanıtım toplantısına katılan İYİ Parti Adana İl Başkanı Veysel Yıldız, CHP Adana yöneticilerini kürsüden eleştirdi.
Yıldız, İYİ Parti'nin kuruluş amacını kürsüden seçmene anlatırken geç kalmalarının sebebinin, CHP'nin Adana'da İYİ Parti'den aday olan eski CHP'li başkanlara itiraz etmesinden kaynaklandığını belirtti. Yıldız, "İYİ Parti'nin bu seçimde neden başarılı olması gerektiğini ve önemini anlatacağım. Bugün muhalefette olan ama birçok şehirde iktidarda olan parti ile iş birliği yaptık. Öncelikle yerelde bu şehirlerimizi Türkiye'nin genel yönetimini bu manzaradan kurtarmak istedik. Gelinen aşamada gördük ki iş birliği yaptığımız ittifak yaptığımız partinin Türkiye'yi iktidar partisinden kurtarmak gibi bir niyeti yokmuş. Bunu sınayarak, deneyerek gördük. Mecburen sıfır noktasına başa döndük. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararı aldık. Yakın zamana kadar ittifak yaptığımız parti bize engel yaşatmaya çalışıyor. 4 gündür şu dosyanın içindeki kararları almaya çalışıyorum. Cuma günü itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ilçe seçim kurullarına, Seyhan ve Çukurova Belediye Başkan adaylarımızın bizim partimizden aday olamaması ve hatta hiç aday olamamaları için itirazda bulundular. İlçe seçim kurulu 'Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir' dedi. Hukukçu arkadaşlarımızla oturduk, il seçim kuruluna itirazlarımızı yaptık, itirazlarımız kabul gördü. Bugün karar seçim kuruluna döndü. İlçe seçim kurulundan da biraz önce karar çıktı. Bu kararları almadan sizin huzurunuza çıkmamak istedim. İlçe seçim kurulları, İYİ Parti Genel Merkezimize de Başkanımıza da söz vermiştim. Bu konuda bu kararları alıp, huzurunuza anca çıkabildim. İlçe seçim kurulları adaylarımızın İYİ Parti adayları olarak seçime girmelerine mani olmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin müracaatlarını reddetti. Adaylarımızın düşürülmesi taleplerini reddetti ve her iki adayımız olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin İYİ Parti'nin adayı olarak seçime girecekler. Yerel iktidarın önümüze çıkardığı engelleri hukuk mücadelesi, demokrasi mücadelesi ile seçmenin huzuruna çıkacağız. İYİ Parti bu noktada herhangi bir parti değil" dedi.
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