Başkan Yılmaz'dan CHP'li Ahmet Akın'a eleştiri

Başkan Yılmaz'dan CHP'li Ahmet Akın'a bağımsız Ahmet Akın eleştirisi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Sen kimsin ya, şehrin şımarık çocuğu"
BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP'li aday Ahmet Akın'ı çok sert eleştirdi. 'Şehrin şımarık çocuğu' yakıştırmasını yapan Başkan Yılmaz, CHP'li Akın'a gaza gelemesi gerektiğini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi- Altıeylül Muhtarlar Buluşması'nda Ahmet Akın'a seslendi; "Balıkesir'i, bilmiyorsun. Gaza gelmene gerek yok. İftira atmana gerek yok. Ankara'da abdest alıyorsun DEM'leniyorsun, İzmir'e geliyorsun laikleşiyorsun, Balıkesir'e geliyorsun Kuvayı Millileşiyorsun. Benim Genel Başkanım Selahattin Demirtaş'a özgürlük demiyor. Bizim partinin içinde demokratik görünüp, özgürlük isteyen adamlardan milletvekili yok." dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Muhtarlar Buluşması Programı'nda Altıeylül ve Karesi ilçelerinde görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, 31 Mart Yerel seçimlerinde açık ara kazanacağını dile getirdi. Arzusunun geçen seçimlerde yüzde aldığı yüzde 47,9 oyu, yüzde 50'nin üzerine çıkarmak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz "Yüzde 50'yi geçelim, Türkiye'de itibarımız olsun. Bir de bir dedikodu var, Ahmet Akın çıktı diye. Arkadaş sen çakma bakansın, Ahmet Akın denen arkadaş Balyalı'ymış, duyuyoruz. Bizim çıkardığımızı nereden biliyorsun? Siyasi ahlaksızlık yapıldı diyorsun. Belki bunu senin milletvekilin çıkardı. Sanki Büyükşehir Belediyesi'nin işi gücü yok, Ahmet Akın çıkarıyor, çok korkuyorsun. Sen kimsin ya? Biz senden niye korkalım. Emeğimiz var, emeğimiz, emeğimiz var. Biz niye korkalım, zaten önümüz yüzde 47,9 almış bizim. Bir de onun üstüne ben 5 yıl hizmet vermişim. Pandemisinde, depreminde bu şehri temsil etmişim. Eksiğimiz yok, gediğimiz yok, kimseye yamuğumuz yok, hilemi yok, hurdamız yok" dedi.
Balıkesir'i tanımıyorsun
Ahmet Akın'ın, yapacağım diyerek vaat ettiği işleri zaten hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Tanımıyorsun Balıkesir'i, bilmiyorsun. Gaza gelmene gerek yok. İftira atmana gerek yok. Çıksın, sen seçmeni salak mı zannediyorsun? Balıkesir'in halkı gidip, durup dururken bir şeye mi verecek? Kendine niye güvenmiyorsun, sen CHP'nin adayısın. CHP logosunu görünce senin ismine mi o insanlar oy veriyor? Öyle mi zannediyorsun? Bu ego ne? Şehrin şımarık çocuğu. Bana sahip çıkmanız lazım, ben bu şehrin evladıyım. Burada kim bu şehrin evladı değil? Hangimiz evladı değil, bu şehrin? Demek ki bir eksikliğin var ki ben bu şehrin evladıyım deme ihtiyacı hissediyorsun? Çünkü Ankara'da abdest alıyorsun DEM'leniyorsun, İzmir'e geliyorsun laikleşiyorsun, Balıkesir'e geliyorsun Kuvayı Millileşiyorsun.
Son Dakika › Politika › Başkan Yılmaz'dan CHP'li Ahmet Akın'a eleştiri - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.
Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. Aras, Süer'le tokalaşmak istedi ancak Süer reddetti. Tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda, Ekrem S. tarafından akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş edildi ve Bahri Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti. Ekrem S., olayın ardından canlı yayın yaparak silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?