Başkan Yılmaz, "Özverili çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, "Özverili çalışmaya devam edeceğiz"

29.04.2022 15:29
Başkan Yılmaz, "Özverili çalışmaya devam edeceğiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2 yıl süren covid-19 salgının ardından Ramazan Bayramı öncesinde yeniden personeli ile bayramlaşma töreni düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2 yıl süren covid-19 salgının ardından Ramazan Bayramı öncesinde yeniden personeli ile bayramlaşma töreni düzenledi. Personelin gayretlerine bizzat şahit olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Daha güzel bir Balıkesir için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ana binasında ve ek hizmet binalarında personellerini ziyaret eden Başkan Yılmaz tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini ve birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın ihtiyaçlarını personeller sayesinde giderdiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, büyük bir aile olduklarını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

"Gayretinize bizzat şahidim"

Mübarek Ramazan Ayı'nın sonuna geldiklerini belirterek personelinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Yücel Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin üzerinde 1 milyon 250 bin kişinin sorumluluğu var. Her biriniz bu şehir için olan gayretinize bizzat şahit oluyorum. O yüzden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan Ayı'nda göstermiş olduğunuz üstün gayret ve yoğun temponuz için de ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonra da hep birlikte, aynı güç ve azimle yola devam edeceğiz. Sizin ve aileleriniz Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, iyi bayramlar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz, Özverili çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Yılmaz, Özverili çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Yılmaz, Özverili çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Yılmaz, Özverili çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Yılmaz, Özverili çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Yılmaz, Özverili çalışmaya devam edeceğiz
Başkan Yılmaz, Özverili çalışmaya devam edeceğiz

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Ramazan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yılmaz, 'Özverili çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


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