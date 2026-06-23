Battalgazi\'de "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşması

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Hanımınçiftliği Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Taşkın, "Vatandaşlarımızın sorunlarını makamda değil, yaşadıkları mahallelerde dinlemeyi önemsiyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın mahalle buluşmaları kapsamında sürdürdüğü "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının son durağı Hanımınçiftliği Mahallesi oldu. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıya AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Kağan Mercan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ve AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Melih Can Çibik katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda vatandaşlar, talep ve önerilerini doğrudan başkanlara iletme fırsatı buldu.

Başkan Taşkın: "Vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi önemsiyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem verdiklerini belirterek, mahalle ziyaretlerini düzenli olarak sürdürdüklerini söyledi.

Taşkın, "Her hafta farklı bir mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, eksikliklerini ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını makam odalarında değil, onların yaşadığı mahallelerde dinlemeyi daha kıymetli buluyoruz. Bu buluşmalar sayesinde hem vatandaşlarımızla istişare ediyor hem de yapılması gereken çalışmaları daha sağlıklı planlama imkanı buluyoruz." dedi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Taşkın, Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir gayret gösterildiğini belirterek, "Yaklaşık iki buçuk yıldır şehrimizin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele veriliyor. Devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle önemli bir mesafe kat ettik. Bugün artık yeniden yapılanma sürecinin son aşamalarına doğru ilerliyoruz. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyecilik hizmetlerinin süreklilik gerektirdiğini vurgulayan Taşkın, "Hiçbir şehirde hizmet tamamen bitmez. Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar, yeni talepler oluşur. Bizim görevimiz de bu talepleri samimiyetle dinlemek ve imkanlarımız ölçüsünde çözüm üretmektir. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların taleplerine kulak vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ali Bakan: "Deprem sonrası süreçte önemli mesafe kat edildi"

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Bakan, "Malatya çok büyük bir afet yaşadı. Ancak devletimizin güçlü desteği ve kurumlarımızın koordineli çalışmasıyla şehrimizin yeniden ayağa kalkması için önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bugün geldiğimiz noktada konut ve iş yerlerinin büyük bölümü tamamlanmış durumda. Elbette eksiklikler ve çözüm bekleyen konular vardır. Bunların da takipçisi olmaya devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlarla yapılan buluşmaların önemine değinen Bakan, "Sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızı doğrudan dinlemek bizim için son derece kıymetli. Bu nedenle sahada olmaya, mahallelerimizi ziyaret etmeye ve hemşehrilerimizin taleplerini dinlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Sami Er: "Malatya'yı geleceğe hazırlıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise programın temel amacının vatandaşları dinlemek olduğunu belirterek, "Bugün buraya uzun uzun konuşmak için değil, sizleri dinlemek için geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın taleplerini birinci ağızdan dinlemek bizim için çok önemli. Bu buluşmaların en değerli yanı da budur." dedi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların yalnızca konut yapımıyla sınırlı olmadığını ifade eden Er, "Malatya'da çok büyük bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Konutlar, iş yerleri, altyapı yatırımları, ulaşım projeleri ve sosyal donatı alanlarıyla şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Depremin izlerini silerken aynı zamanda daha modern ve daha güçlü bir Malatya inşa ediyoruz." diye konuştu.

İçme suyu, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Er, "Şehrimizin uzun yıllar ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Ulaşımdan altyapıya, gençlik ve spor yatırımlarından kültürel projelere kadar birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, Malatya'yı her yönüyle daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Basri Kahveci: "Bu programların amacı vatandaşın sesini duymak"

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de programın vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasına katkı sağladığını belirterek, "Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek, çözüm süreçlerini hızlandırıyor. Bu nedenle bu buluşmaları çok önemsiyoruz" dedi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların şehir genelinde hissedildiğini belirten Kahveci, "Konut teslimlerinden sosyal yaşam alanlarına kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için kurumlarımız yoğun bir gayret gösteriyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Malatya çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Muhtar Hamza Culum: "Mahallemizin taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulduk"

Hanımınçiftliği Mahalle Muhtarı Hamza Culum, mahalle sakinlerinin taleplerinin doğrudan yetkililere aktarılmasına imkan sağlayan programın önemli olduğunu belirterek, programa katılan belediye başkanları ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

Culum, "Mahallemizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan iletebilme fırsatı bulduk. Bu tür buluşmalar sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlanması açısından büyük önem taşıyor. Mahallemize gösterdikleri ilgiden dolayı başkanlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA