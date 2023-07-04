Bayram dönüşü sert ifadeler! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hedef aldı: Bu katmerli suçtur - Son Dakika
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Bayram dönüşü sert ifadeler! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hedef aldı: Bu katmerli suçtur

04.07.2023 11:36

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı. Bu açıklamaya tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yanardağ'ın serbest kalmasını isterken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında bu çağrıya sert çıktı. Bahçeli, "Mehmetçik'e kurşun sıkanları aklamak suçtur. Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU "BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ" DEMİŞTİ

Yanardağ'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karara tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" demişti.

"MEHMETÇİĞE KURŞUN SIKANLARI AKLAMAK SUÇTUR"

Partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli'nin gündeminde de Yanardağ'ın tutuklanması ve Kılıçdaroğlu tarafından yapılan çağrı vardı. MHP lideri, konuya ilişkin şunları söyledi: "Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. İşleyişi Anayasa'da belirtilen esaslara aykırı olamaz. 69. madde de bu esasları içerir. Aykırılık halinde temelli kapatma hükmüne yer verilmiştir. Türk siyasetinde faal halinde olan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Her parti Türkiye partisi olmak zorundadır. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenliğini gözetmeyen, terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan partilere demokrasilerde yer olmamalı. Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir. Mehmetçik'e kurşun sıkanları aklamak suçtur.

"DEVLET GİDERSE VATAN BATMIŞ OLACAKTIR"

Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur. Anayasa mahkemesi, Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin mahkemesi değildir. Adalet suçluyu aklama gayesi güderse, ihaneti biberonla beslerse orada adalet batmış demektir. Devlet giderse vatan batmış olacaktır. Partilerin katılsak da katılmasak da Türkiye'nin sınırları içinde her söz ve eylemine saygımız olacaktır. Dış teşnesine selam vermek, çıkar çevrelerinin oyuncağı haline gelmek hiçbir şey katmayacaktır. Mesele ne kadar oy aldığımız meselesi değil, mesele vatandır."

YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Bay kemal madem suç değil adamın dediklerini bire bir yaz gurup konuşmasında tekrarla dermişim Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Politika Bayram dönüşü sert ifadeler! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hedef aldı: Bu katmerli suçtur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram dönüşü sert ifadeler! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hedef aldı: Bu katmerli suçtur - Son Dakika
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