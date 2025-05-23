Bayram Öncesi İnfaz Düzenlemesi Beklentisi

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, infaz düzenlemesi ile ilgili, "Bayramdan önce bir paket Meclis'e gelecek. Yasalaşmasını istiyorlar; ancak bize gelen bir metin yok" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, partisinin TBMM kapalı grup toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Başarır, yeni yasama yılına ilişkin grup başkan vekili seçimlerinin devam ettiğini belirterek "Gayet demokratik, güzel bir yarış oldu. 3 grup başkan vekili; Sayın Gökhan Günaydın, Sayın Murat Emir ve ben görevlerimize devam edeceğiz" dedi. Bu sabah İBB'ye yönelik yapılan operasyona da ilişkin Başarır, "Maalesef ki artık sabah saat 06.00'ya telefonumuzu kuruyoruz. Utanç verici görüntüler, olağanüstü dönemlerde olağanüstü işler oluyor. Geçtiğimiz dönem, KİPTAŞ'ın (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 2019 öncesi işlemleri ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Çok vahim iddialar vardı ama hiçbiri soruşturulmadı. Bugünse suçsuz insanlar gözaltına alınıyor. Bir soruşturma yapılacaksa, 1999 yılından bu yana yapılsın ancak sadece 6 yıl soruşturuluyor" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda herhangi bir delil ortaya konulmadığını belirten Başarır, yargılama usullerinin doğru olmadığını söyledi.

'DEĞERLENDİRMELERİMİZ OLDU'

İnfaz düzenlemesi ile ilgili AK Parti ile görüşme yapıp yapmadıkları sorulan Başarır, "Bayramdan önce bir paket Meclis'e gelecek. Yasalaşmasını istiyorlar; ancak bize gelen bir metin yok. Metin geldiğinde inceleyip, hem sizlere hem de kendilerine bilgi vereceğim. Kısmen bazı maddelerle ilgili bilgim var; ancak tamamı hakkında bilgi almadan bu konuda konuşmamım doğru olmayacağını düşünüyorum. Meclis'teki görüşmeler sırasında, aralarında DEM Parti de olmak üzere tüm siyasi partilerle değerlendirmelerimiz oldu" dedi. Başarır, paketin tamamını parti kurullarında değerlendireceklerini söyledi.