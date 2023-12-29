BBP Başkanlık Divanı Yılın Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı yılın son toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılında Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarı ve kararlılığına vurgu yapılan toplantıda, "terörist ve Siyonist İsrail'in", Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ile Doğu Türkistan'da yapılan zulümler bir kez daha kınandı.

Partinin 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber izleyeceği "yerli ve milli duruş" konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yerel seçimlere yönelik, Teşkilat, Seçim İşleri ve Yerel Yönetimler başkanlıklarına sürdürülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıda, ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili de "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile TFF ve Fenerbahçe- Galatasaray takımlarımızın maçın iptali ve maça çıkmama yönündeki duruşları da takdirle karşılandı ve tebrik edildi." ifadesi kullanıldı.