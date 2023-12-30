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BBP'den 'Süper Kupa' açıklaması - Son Dakika
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BBP'den 'Süper Kupa' açıklaması

BÜYÜK Birlik Partisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak son dakikada ertelenen Süper Kupa Final maçıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Suudi yetkililerin milli değerlere yönelik tutumunun reddedildiği ve provokasyon olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'deki kutuplaşma ve ayrışmanın birliğe tehdit olduğu vurgulandı.

BBP\'den \'Süper Kupa\' açıklaması
30.12.2023 - 21:49,
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BÜYÜK Birlik Partisi'nce (BBP), Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanamamasına ilişkin yapılan açıklamada, "Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da milli değerlerimize yönelik hasmane tutumu tekrardan reddediyoruz. Lakin dün Suudi yetkilerinin bu yanlış tutumundan kendilerine pay çıkarıp ve bunu kendi emelleri için fırsata çevirerek, dini ve manevi değerlerimize saldıran, tüm Arap halklarını aşağılama ve düşmanlaştırma girişimlerini de açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz" denildi.

?BBP'nden, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi yetkililerin İstiklal Marşı'nın söylenmesine ve Atatürk posterlerine karşı çıkmaları nedeniyle son dakikada ertelenen Super Kupa Final maçı ile ilgili yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da milli değerlerimize yönelik hasmane tutumu tekrardan reddediyoruz. Lakin Suudi yetkilerinin bu yanlış tutumundan kendilerine pay çıkarıp ve bunu kendi emelleri için fırsata çevirerek, dini ve manevi değerlerimize saldıran, tüm Arap halklarını aşağılama ve düşmanlaştırma girişimlerini de açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Müslüman olan herkes hangi etnik kökene sahip olursa olsun bizim kardeşimizdir. Onların yöneticilerinden bazılarının yaptığı yanlışlar da bunu değiştiremeyecektir. Dün gönlümüz isterdi ki, takımlarımız Türk Bayrağı ve Filistin bayraklarıyla sahaya çıksalar ve bütün stadyum böyle bir görüntüye bürünseydi çok daha anlamlı, güzel ve doğru olurdu. Ayrıca, TFF ve takımlarımız tarafından maçın iptalinin arkasından yapılan ortak açıklamada Suudi yetkililere de teşekkür edilmesi problemin kaynağının tek taraflı olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimiz provokatörlere ve onların yaptığı provokasyonlara itibar etmemeli ve emperyalistlerin ekmeğine yağ sürülmemelidir. Hülasa; tıpkı dün akşam Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün posterleriyle maça çıkılmasına müsaade etmeyen Suudi yetkilileri şiddetle kınadığımız gibi, ideolojik saplantıları ve huy edinmiş oldukları hasmane tutumları sebebiyle, fırsat ve bahaneler buldukça yüce dinimizi ve değerlerimizi aşağılayanları da bir o kadar kınıyoruz. Şu bilinmelidir ki; Türkiye'de iyiden iyiye keskinleşen kutuplaşma ve ayrışma sevdalıları birliğimiz için başlı başına tehdittir. Toplumun tamamına yakınının Müslüman olduğu bir ülkede, Müslümanlara birbirlerine kardeş olmaktan başka seçenek sunmayan yüce bir dinin mensubu olma avantajlarını da birliğimiz için siyasal ve sosyal kültürümüze yansıtmak zorundayız. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, rengini şehitlerimizin kanından alan, bağımsızlığımızın sembolü Ay Yıldızlı Al Bayrağımıza Türk Bayrağı'na ve İstiklal Marşımıza karşı saygısızca yapılan bu tahammülsüzlüğü şiddetle kınıyor, reddediyor ve her iki kulübümüzü de ortaya koydukları milli duruştan dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca en başından beri bu süreci yürüten sorumluların Türk milletine ve dünya kamuoyuna acilen kapsamlı bir açıklama yapmaları gerektiğini düşünüyorum" denildi.

Kaynak: DHA
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