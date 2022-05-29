ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu - Son Dakika
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ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu

29.05.2022 19:08

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Türk milletinin, bin yıldır bir arada yaşama iradesi gösteren çok yüce bir millet olduğunu belirterek, "Türk kimliği çatı kimliğimizdir, bunun altında Arap'ı, Kürt'ü, Çerkez'i, Zaza'sı hepsi vardır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Türk milletinin, bin yıldır bir arada yaşama iradesi gösteren çok yüce bir millet olduğunu belirterek, "Türk kimliği çatı kimliğimizdir, bunun altında Arap'ı, Kürt'ü, Çerkez'i, Zaza'sı hepsi vardır. Bunlar bizim çokluğumuz, çokluk ise kazanımlarımızdır." dedi.

Bulut, Şanlıurfa'da partisinin Viranşehir İlçe Kongresi'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'un fethinin 569. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Bulut, partisine vatandaşların ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Uğur Bulut, parti olarak 2023 seçimlerine hazırlandıklarını dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Bulut, şöyle devam etti:

"Biz, İslam'ın 'inananlar kardeştir' şiarına uygun hareket eden Türk milletiyiz. Türk milleti, bin yıldır bir arada yaşama iradesi gösteren çok yüce bir millettir. Türk kimliği çatı kimliğimizdir, bunun altında Arap'ı, Kürt'ü, Çerkez'i, Zaza'sı hepsi vardır. Bunlar bizim çokluğumuz, çokluk ise kazanımlarımızdır. Yaratılanı da Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Kürt kardeşimizin, Muhsin Başkanın yüreğindeki yeri, bir Türk'ten az değildir. Biz böyle siyaset yapıyoruz."

Ekonomik sıkıntılara değinen Bulut, yaz aylarında çalışanlara yönelik devletten daha fazla destek beklediklerini anlattı.

Bulut, güvenlik güçlerini, yurt içinde ve dışında yürüttükleri başarılı operasyonlardan dolayı tebrik etti.

Kongreye, BBP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ercan Altunkaya ve BBP Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Cavcı ile partililer katıldı.

Kongrede, İlçe Başkanlığına Cüneyit Çakmaz seçildi.

ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Şanlıurfa'da konuştu

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Kaynak: AA

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