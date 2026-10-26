BBP Genel Başkanı Destici: "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BBP Genel Başkanı Destici: "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici: "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Yüzyıllar boyunca orada Osmanlı Devleti’nin idaresi altında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, diğer milletler, Boşnaklar kardeşçe yaşamışlar" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Yüzyıllar boyunca orada Osmanlı Devleti'nin idaresi altında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, diğer milletler, Boşnaklar kardeşçe yaşamışlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Merkezi'nde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula'yı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Destici ve Zeynula tarafından basın açıklaması yapıldı. BBP Genel Başkanı Destici, "Makedonya Türk Demokratik Partisi'nin genel başkanı ve hükümetin bir bakanı olarak, tabii ki hem bizim nezdimizde hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde çok itibarlısınız. Aynı zamanda şahsınızın bilgisi, tecrübesi, siyasetteki duruşu, özellikle Makedonya'da bulunan Türk toplumunun temsili noktasında göstermiş olduğunuz üstün gayretlerden dolayı da size hem şahsım, hem camiam, hem de Müslüman Türk milleti adına da şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Türk milletinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Destici, "Dolayısıyla da ister Orta Asya'da yaşamış olsun, ister Anadolu'da, Türkiye'de yaşamış olsun, isterse de Balkanlarda. Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Yüzyıllar boyunca orada Osmanlı Devleti'nin idaresi altında Türkler, Arnavutlar, Makedonlar, diğer milletler, Boşnaklar kardeşçe yaşamışlar, bir huzur içerisinde yaşamışlar. Ama maalesef 20. yüzyılda büyük acılar yaşanmış Balkanlar'da. Burada da tabii en büyük bedeli ödeyen Türk soydaşlarımız oldu, kardeşlerimiz oldu, sizlerin ceddi, ataları oldu. Ama bütün bu katliamlara rağmen, bütün bu savaşlara rağmen, soykırıma varan katliamlara rağmen sizler Balkanlardaki Türk varlığını büyük bir cesaretle, büyük bir kararlılıkla orada Türk'ün varlığını devam ettirdiniz, İslam'la birlikte devam ettirdiniz. Bu çok kıymetli, bu çok değerli. Biz onun için gerçekten sizlere, siz de bunu yakından biliyorsunuz, hem çok seviyoruz, hem çok saygı duyuyoruz, hem de bu Türk varlığını orada kararlı bir şekilde devam ettirmenizden dolayı da sizinle gerçekten onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz her zaman şunu diyoruz, 'Türkiye Türkiye'den büyüktür'"

Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ise, "Büyük Birlik Partisi'yle bizim kardeşliğimiz 1992'den bu yana başladı. Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'yla başladı. ve günümüze kadar devam etti. Bizlere çok kıymetli ziyaretler yaptınız ve o günden tabii yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde gerçekten çok kıymetli konular üzerinde değindik. Dolayısıyla başta devletimiz, anavatanımıza ve Türkiye'mizin gelişmesine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı da hem Balkan Türklerine göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi ve alakadan dolayı da ben ayrıyeten teşekkür etmek isterim. Türkiye, biz her zaman şunu diyoruz, 'Türkiye Türkiye'den büyüktür'. Biz Türk dünyası dediğimizde Türk dünyası elbette ki Türk devletlerini sayarken hiçbir zaman Balkanlar'ı ayrı görmedi. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan her zaman Balkanlar oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
PolitikaAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı Hepsi cezaevini boyladı Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya Bu akşam maça gidecek Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir sürprizle karşı karşıya
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:53
Bayrampaşa’da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
18:18
Siirt’te petrol sahasında yangın
Siirt'te petrol sahasında yangın
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:30
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini Tam 7 gol çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 19:35:34. #7.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici: "Balkanlardaki Türk varlığı bizim için çok kıymetli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei