Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bazı acılar vardır; bir gazete haberine sığar ama bir ömre sığmaz. Bir kadının hayatına son verildiğinde yalnızca bir insanı kaybetmiş sayılmayız. Bir çocuğun annesini, bir annenin evladını, bir ailenin sevincini ve mutluluğunu kaybetmiş oluruz" dedi.

BBP tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık' paneli düzenlendi. Parti genel merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sözlerine Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerler için Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yıl başında emekliye ciddi bir artış, bir refah payı ve emeklilerin beklentilerinin karşılanmasını beklediğini söyleyen Destici, "Aynı şey diğer ücretlilerimiz, asgari ücretlimiz için de geçerli. Ama bakın diğer tarafta da fırsatçılar var, simsarlar var. Vatandaş henüz açıklanmamış bir zammın ne kadar olacağını, bu artışın hayatına ne ölçüde katkı sağlayacağını beklerken piyasanın bazı kesimlerinde bambaşka hesapların yapıldığına ilişkin haberler kamuoyuna yansıyor. Gıda başta olmak üzere konut ve araç piyasasında bazı satıcıların mevcut ilanlarını yayından kaldırdığı, yeni yılın ardından özellikle ücret ve emekli kesimlere verilecek ücret zammının ilanından sonra daha yüksek fiyatlarla yeniden ilana çıkmayı planladığı yönündeki haberler bunun en somut örneklerinden birisidir. Burada sorulması gereken soru çok nettir. O da şudur; henüz vatandaşın cebine girmemiş bir ücret artışı daha açıklanmadan piyasanın bazı aktörleri tarafından paylaşılmaya çalışılması neyin ticaretidir? Bu serbest piyasa işleyişiyle asla açıklanamaz. Onun için biz ilgili kurumlarımızı göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

"Devlet vatandaşın refah payına el uzatanlara müsaade etmemelidir"

Devletin vatandaşına vermeye çalıştığı refah payına bazı çevrelerin şimdiden el koymaya hazırlanmasının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Destici, "Devlet buna müsaade etmemelidir. Yani bir tarafta geçim mücadelesi veren emekli, diğer tarafta maaşının yatacağı günü bekleyen asgari ücretli; öte taraftaysa bu insanların gelirindeki artışı fırsata dönüştürerek daha fazla kazanç elde etmenin hesabını yapan bir anlayış. Böyle bir tabloyu ne ekonomik zorunlulukla ne de ticari serbestlikle meşrulaştırmak asla ve kata mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Bazı acılar vardır; bir gazete haberine sığar ama bir ömre sığmaz"

Toplantının ana gündem maddesinin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu aktaran Destici, "Bazı acılar vardır; bir gazete haberine sığar ama bir ömre sığmaz. Bir kadının hayatına son verildiğinde yalnızca bir insanı kaybetmiş sayılmayız. Bir çocuğun annesini, bir annenin evladını, bir ailenin sevincini ve mutluluğunu kaybetmiş oluruz. Hepsinden önce hayalleri, umutları, yapmak istedikleri, yaşamak istediği bir hayat olan insanı kaybederiz. Geride yalnızca gözyaşı kalmaz; cevapsız sorular, yarım kalmış cümleler, bir daha açılmayacak kapılar kalır. Ve her defasında aynı soruyla karşı karşıya geliriz: bu acıyı önlemek acaba mümkün mü? Büyük Türk düşünürü, şairimiz Ziya Gökalp 'Meslek Kadını' adlı şiirinde şöyle seslenmiştir: 'Kadın yükselmezse alçalır vatan, samimi olamaz, onsuz bir irfan.' Bu iki mısra kadının toplum hayatındaki yerini ve değerini anlatan önemli bir düşünceyi ifade eder. Bu aslında Türk toplumunun kadına bakış açısını da ortaya koyar. Çünkü Ziya Gökalp yalnızca bir şair değil, bir toplum bilimcisi aynı zamanda, bir sosyolog ve en önemlisi bir Türk bilgesidir. Ancak bugün biz kadınlarımızın hak ettikleri yere yükselmelerini konuşmadan önce çok daha temel bir meseleyi konuşmak zorunda kalıyoruz. O da nedir? Kadınlarımızın yaşama hakkını, can güvenliğini ve insan onurunu korumaktır temel meselemiz ve cevabını aradığımız soru" dedi.

"Hiçbir şey bir kadına yönelen şiddetin mazereti asla olamaz"

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde, pek çok yerinde kadınların en temel hakları olan güven içinde yaşama hakkından mahrum olduğuna değinen Destici, "İşte Gazze'de görülüyor, Doğu Türkistan'da görülüyor, Myanmar'da görülüyor, Sudan'da görülüyor, Yemen'de görülüyor. Hatta savaşın olmadığı, ileri demokrasinin yaşandığı ileri sürülen ülkelerde de görülüyor. Her kadın cinayeti, her şiddet vakası yalnızca mağdurun ve ailesinin değil, toplumumuzun da ortak acısıdır. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum, hiçbir öfke, hiçbir kıskançlık, hiçbir anlaşmazlık, hiçbir gelenek ve hiçbir anlayış bir kadına yönelen şiddetin mazereti asla olamaz. Şiddetin bahanesi olmaz. Daha da önemlisi şiddetin haklısı da olmaz. Kadına yönelik şiddeti yalnızca fiziksel saldırılardan ibaret göremeyiz. Yalnızca bu çerçevede değerlendiremeyiz. Bir kadının sürekli tehdit edilmesi, aşağılanması, ekonomik imkanlarından mahrum bırakılması, iradesinin baskı altına alınması, sosyal hayatının kısıtlanması da şiddetin farklı biçimleridir. Elbette bunları söylerken şunun da altını çizmek gerekir. Öncelikle kendi toplumumuz için bizim bir kültürümüz vardır, bir örfümüz vardır, adetimiz vardır, geleneğimiz vardır, göreneğimiz vardır. En önemlisi bir İslam anlayışımız, inancımız vardır. Kadın ve erkek hepimizin buna uymak gibi de bir yükümlülüğü vardır. Özgürlük kimse için sınırsız değildir. Özgürlüğün de sınırları vardır" şeklinde konuştu.