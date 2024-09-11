Destici'den İdam Cezası Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Destici'den İdam Cezası Çağrısı

Destici\'den İdam Cezası Çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi ve terör eylemlerine katılanların cezalandırılması için idam cezasının getirilmesi gerektiğini söyledi. PKK'nın dış destek olmadan faaliyet yürütmesinin mümkün olmadığını ifade eden Destici, terörle mücadelede siyasi eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Destici, her iki suç için idam cezasının mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti.

11.09.2024 15:17
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki masum yavrumuz Narin'i öldüren bu sapıklar, bu hainler, bu katiller için. İkincisi de, şehitlerimiz var, bizzat bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği terör saldırısında şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ı ve diğer şehitleri rahmetle anarak, her şehit haberinde aileden bir ferdi kaybetmiş gibi sarsıldıklarını ifade etti.

Ülkede yaşanan terör eylemlerinin nedenlerinin hiçbir zaman sadece Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanmadığını belirten Destici, "Konuya aklıselimle bakan herkes, özellikle hain PKK örneğinde olduğu gibi ilk günden beri yaşananları, hedeflenenleri ve gelişmelerin nereye varacağını gördüler ve görmüşlerdir. Sayısız kez, sayısız vesile ile her ortamda ifade ettik, PKK'nın bir dış destek olmadan, silah, para, erzak ve mühimmat temin etmesi bunları faaliyet yaptıkları bölgelere ulaştırması asla ve kata mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Terörü yok etmek için tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmelidir"

İran'ın kuzeybatısında ve Türkiye'nin güneydoğusunu içine alacak bir terör devletinin kurulmaya çalışıldığını söyleyen Destici, nasıl dün başaramadılarsa bugün ve yarın da başaramayacaklarını vurgulayarak, buna müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

Askeri yönden gerekenlerin misliyle yapıldığını, ancak siyasi yönden gerekenlerin yapılamadığını savunan Destici, iç siyaset açısından çok eksiklerin olduğunu, terörün yok edilmesi için terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

"İdam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir"

Destici, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Narin kızımıza bu kötülüğü kim yapmışsa en ağır şekilde cezalarını alması gerekir. En ağır şekilde ceza almasından kastımızı, bana göre bugünkü cezalar karşılamıyor. Kim kızımızın canına kıymışsa, müebbet hapis cezası alacak. Türkiye'de müebbet hapis cezası alanlar da ömür boyu yatmıyor belli bir süre sonra çıkıyor. Yapılması gereken idamdır, 2018'de Meclis'e girdiğimizde ben idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim. Şimdi idam diyen bazı partiler ve milletvekilleri var, o gün Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen bizim bu teklifimize imza attı, onun dışında hiçbir milletvekili imza atmadı."

Meclis'in ekimde açılmasıyla birlikte, idam meselesinin müstakilen ele alınması gerektiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"İki suç için idam cezası mutlaka ama mutlaka getirilmelidir. Birincisi, 8 yaşındaki masum yavrumuz Narin'i öldüren bu sapıklar, bu hainler, bu katiller için. Daha kaç yavrumuzu biz bu sapık canilere kurban vereceğiz? Birisini ibretialem için sallandıracaksın, bak bir daha bir başkası buna yeltenebiliyor mu. İkincisi de, şehitlerimiz var, bizzat bombayı patlatan teröristler ve onun emrini veren teröristlerin lider kadroları için idam cezası geri getirilmelidir. Bunun başka yolu yok, hem adaletin tam olarak tecelli etmesi açısından hem suçların caydırıcılığı açısından bu idam cezasının mutlaka bu iki suç için geri getirilmesi lazım."

Kaynak: AA

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