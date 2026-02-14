BBP Genel Başkanı Destici\'den Mesut Özarslan\'ın istifasına çarpıcı yorum

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Lider Haber TV ekranlarında Neşe Berber'in Neşe Berber'in sorularını cevapladı. Yayında Ankara siyasetine yansıyan başlıklar da konuşuldu.

Destici, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifasıyla ilgili soruya yanıt verirken, belediye başkanlarının seçildikleri partide dönemlerini tamamlamasının genel bir beklenti olduğunu söyledi.

DESTİCİ: "BELEDİYE BAŞKANLARI PARTİ KİMLİĞİYLE DÖNEMİ TAMAMLASIN"

Destici, "Hepimiz isteriz ki seçilen belediye başkanları seçildikleri partilerin kimliği altında dönemlerini tamamlasınlar. Bizim genel düşüncemiz, genel kanaatimiz budur" dedi.

"MESUT ÖZARSLAN CHP GELENEĞİNDEN GELEN BİR İSİM DEĞİL"

Destici, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a ilişkin değerlendirmesinde, Özarslan'ın siyasi geçmişine dair de yorum yaptı. Destici, "Keçiören Belediye Başkanı Sayın Mesut Özarslan zaten Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen birisi değil… Mesut Özarslan ülkücü ve Türk milliyetçisi bir arkadaş" ifadelerini kullandı. Özarslan'ın neden CHP'den belediye başkanı adayı olduğuna ilişkin ise Destici, bunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte çalışma geçmişiyle ilişkili olduğunu söyledi.

DESTİCİ: "BU NOKTAYA GELİNMİŞSE AYRILACAK OLAN BELEDİYE BAŞKANI"

Mustafa Destici, bir genel başkan ile bir belediye başkanı arasında bu tür bir yazışma düzeyine gelinmesini eleştirerek, bu tür bir durumda ayrılık kararının nasıl şekillendiğine dair görüşünü paylaştı. Destici, "Bir genel başkan, bir belediye başkanıyla bu tür bir yazışma noktasına gelmişse artık herhalde oradan genel başkan ayrılacak değil. Dolayısıyla ayrılacak olan kişi kimdir? Belediye başkanıdır" diye konuştu.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇİŞLER SORUSUNA YANIT

Programda Neşe Berber'in, son dönemde özellikle CHP'den ve bazı başka partilerden belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesine ilişkin sorusu da gündeme geldi. Mustafa Destici, bu geçişleri tek bir nedene bağlamanın doğru olmayacağını belirtti. Destici, "Onu bir tek sebebe sığdıramayız. Her birinin ayrı bir sebebi, ayrı bir hikâyesi, ayrı bir serüveni vardır diye düşünüyorum" dedi. Kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri takip ettiklerini söyleyen Destici, farklı gerekçelerin dile getirildiğini ifade etti.

