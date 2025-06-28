BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum\'da "Doğu Anadolu Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör yoluyla bizi bölememişlerdir ama şimdi siyasi bölücülükle bölmeye çalışıyorlar. Parti olarak çok netiz, bizi bölecek, ayrıştıracak, birbirimize kırdıracak hiçbir şeye evet demedik, asla demeyiz." dedi.

Destici, partisinin, Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlediği "Doğu Anadolu Çalıştayı"ndaki konuşmasında, Libya'da görev sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'e rahmet diledi.

Destici, her ay bir bölgede gerçekleştirdikleri çalıştaylarda amacın, bölge halkıyla buluşup taleplerini dinlemek olduğunu söyledi.

Türkiye'de 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Hükümete çağrımız, enflasyon farkını verin, üzerine en az yıllık yüzde 10 refah payı ekleyin ve anlaşmayı makul şekilde el sıkışarak tamamlayıp bitirin. Bu yılın ikinci yarısından geçerli olmak üzere asgari ücretlimize mutlaka ara zam verilmelidir. Ara zam sadece 6 aylık enflasyon farkıyla kalmamalıdır."

"Dibini görmediğimiz kuyudan su içmedik ve içmeyeceğiz"

Destici, siyasi bölücülüğün terörden daha tehlikeli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Terör yoluyla bizi bölememişlerdir ama şimdi siyasi bölücülükle bölmeye çalışıyorlar. Parti olarak çok netiz, bizi bölecek, ayrıştıracak, birbirimize kırdıracak hiçbir şeye evet demedik, asla demeyiz. Parti olarak dibini görmediğimiz kuyudan su içmedik ve içmeyeceğiz. Önemli olan Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PYD ile YPG'nin de kendini feshedip silahını bırakması. Gerçek anlamda silah bırakma ve kendini feshetme budur."

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Destici, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Necip Fazıl, İsrail'e 'sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim' demiş ya gerçekten ortada devlet yok. Ortada siyonist bir terör oluşumu ve kendisinden başka hiçbir canlıya kıymet vermeyen topluluk var. Onun için on binlerce çocuğu, kadını ve ihtiyarı gözlerini kırpmadan öldürebiliyorlar ama İran'ın karşılık vermesi neticesinde 3-5 tane kendilerinden ölen olduğunda 'sivilleri öldürüyorlar' diye dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Gazze'de soykırım yaparak şehit ettiği 50 binin üzerindeki kadın, yaşlı ve çocuk sivil değil mi? Onları görmüyor kendinden başkasına değer vermiyor çünkü inancının gereği o."

Destici, başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyanın siyonist zihniyete karşı birlik olması gerektiğini sözlerine ekledi.