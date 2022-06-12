BBP Genel Başkanı Destici: "Masadaki her liderin kafasında farklı isim var"

KONYA - Büyük Birlik Patisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarının çok net bir şekilde ortada olduğunu belirterek, "Hepsinin kafasında farklı bir aday var. Aday tartışmalarını gündemde tutmamak için, erken seçimi öne atıyorlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Teşkilatının Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılmak üzere Konya'ya geldi. Bir otelde, İl Divan Toplantısı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Mustafa Destici, "Ülkemizin terörle mücadelesi devam ediyor. Elbette ki bu hain ve kahpe terör saldırıları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kahraman güvenlik güçlerimizi yolundan döndüremeyecektir. Zerre miskal geri adım attıramayacaktır ve mücadelemiz son terörist tesirsiz halini getirilip Hem ülke içindeki topraklarımız hem de sınırlarımız hemen dışındaki Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi tamamen teröristlerden temizlenene kadar bu operasyonlar bu operasyon ve harekatlar sürecektir" şeklinde konuştu.

"Çok güvenme 1920'de güvendin, soluğu Ege Denizi'nin dibinde aldın"

Son dönemlerde Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtıldığını söyleyen Destici, "Şimdi bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'da onlarca üs kurdu. ve bu üslerin önemli bir kısmının topraklarını satın aldı. Yani bunlar geçici üsler değil, bunlar kalıcı üsler ve bu üsler buraya yığdığı askeri yığınağı da, Rusya'ya karşı kurduğunu söylüyor. Ama biz olan hadiseleri değerlendirdiğimizde burada hedefin sadece Rusya olmadığı ve burada hedeflerden bir tanesinin de Türkiye olduğunu çok açık ve net bir şekilde Yunanistan'ın açıklamalarından, Yunan Başbakanının açıklamalarından, Yunan Dışişleri Bakanının açıklamalarından, eski ve yeni yöneticilerin ya da askeri yetkililerin açıklamalarından öğreniyoruz. Yunanistan hala ENOSİS hayalinden vazgeçmiş değil. Kıbrıs'ta Yunanistan hala Anadolu'yu bir Helenizm Yarımadası yapma hayalinden vazgeçmiş değil. Bunun için biz Yunanlı, ırkçı, faşist, şovanist, yayılmacı ve saldırgan siyasetçilerin ve askeri yöneticilerin sözlerinden ne düşündüklerinin ne tasarladıklarını boylarının ölçüsüne bakmadan ifadelerinden anlayabiliyoruz. İnsan aslında bir kendi boynun ölçüsüne bakar. Benim gücüm nedir? Benim nüfusum nedir? Benim askeri gücüm nedir? Benim ekonomik gücüm nedir? Bunları kıyasladığınızda nüfus hiç kıyaslanmayacak kadar büyük bir fark var. Aynı şekilde ekonomik büyüklük... Yunanistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege, kıta sahanlığı, adalar bütün bu mevzularda haksız girişimlerde bulunuyor. Haksız, hukuksuz bir şekilde uluslararası hukuk aykırı bir şekilde adaları silahlandırıyor. Bütün bunları kime güvenerek yapıyor? Bütün bunları, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkesinde kurduğu üslere ABD gücüne ve birliğine güvenerek yapıyor. Ama ona diyoruz ki çok güvenme 1920'de güvendin soluğu Ege Denizi'nin dibinde aldın, oraya boyladın. Dolayısıyla yine akıbetin aynı olur. Tarihe bak dersini al ve Türkiye'ye kafa tutmaktan Türkiye'yi tehdit etmekten vazgeç diyoruz" şeklinde konuştu.

"Aday tartışmalarını gündemde tutmamak için erken seçimi öne atıyorlar"

Erken seçim olmayacağını aktaran Destici, "Nereden çıkartıyorlar erken seçim tartışmalarını? Sadece gündemde tutmak ve konsolide etmek için bunu yapıyorlar. Bir algı operasyonu yapıyorlar. Bir de kendi adaylarının yani Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmalarını gölgede bırakmak için yapıyorlar. Çünkü, henüz bir aday noktasında uzlaşabilmiş değiller. Uzlaşmaları da mümkün gözükmüyor. O masadaki 6 siyasi partinin ve o 6 siyasi Parti'nin 6 Genel Başkanının kafasında 6 farklı aday var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi haklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Peki, Meral Akşener hanımefendi böyle mi düşünüyor? Böyle düşünmediğini İYİ Parti sözcülerinin açıklamalarından görüyoruz. Peki, Saadet Partisi ya da Demokrat Parti Genel Başkanları böyle mi? Onların açıklamalarından da böyle düşünmediklerini görüyoruz. Davutoğlu ve Babacan böyle mi düşünüyor? Onların açıklamalarından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını çok net bir şekilde ortada. Hepsinin kafasında farklı bir aday var. İşte bunun için bu aday tartışmalarını gündemde tutmamak için erken seçimi öne atıyorlar. Onlar da biliyorlar ki, bu seçim 2023 Haziran'ında yapılacak" diye konuştu.