BBP Genel Başkanı Destici: "Sadece Türkiye için değil, tüm yeryüzü mazlumları için güçlü olmak zorundayız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bölgesel savaşlara ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek, "Eğer bu dünyada güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir kıymeti yoktur. Tüm yeryüzü mazlumları için güçlü olmak zorundayız" dedi.

BBP teşkilatı, İstanbul Ümraniye'de kurulan bereket sofrasında vatandaşlarla iftar programında buluştu. Yoğun katılımın sağlandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, küresel ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"Bu dava fedakarlığın, adanmışlığın ve bedel ödemenin davasıdır"

Programın açılışında konuşan ve birliğin önemine dikkat çeken BBP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Sultan Selim Şimşek, şunları kaydetti:

"Aynı sofrada, aynı duada ve aynı gönül ikliminde sizlerle buluşmak bizim için son derece kıymetlidir. Bu sofralar gönüllerin birleştiği; birlik ve beraberliğin güçlendiği bereket sofralarıdır. BBP olarak vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Kurucu liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun milletine olan sevgisi ve bağlılığını bugün bizler de bir miras anlayışıyla sürdürüyoruz. Bu programı gerçekleştirmemizde bizlere destek olan Alperen Ocakları'na ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Biz bu görevi bir makam olarak değil büyük bir emanet olarak görüyoruz. İnşallah teşkilatımız, dava arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte teşkilatımızı daha iyi yerlere ulaştıracağız. Bu dava fedakarlığın, adanmışlığın ve bedel ödemenin davasıdır."

"Bu Ramazan bir başka; biz bunu Ümraniye'de hissedebiliyoruz"

Ümraniye'de Ramazan ayının maneviyatının gençlerle paylaşıldığını dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Böyle güzel bir mekanda bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakka şükürler olsun. Bu Ramazan bir başka; biz bunu Ümraniye'de hissedebiliyoruz. Bu sene Ümraniyemizde gençlerle daha çok bir aradayız. Ümraniye'de 20 bine yakın liseli gencimiz var ve iftarlarda sadece liseli gençlerimizle buluşuyoruz. O yüzden gençliğe yaptığınız yatırım sizlere yol, su, elektrik olarak geri gelir, hiç merak etmeyin. Bu güzel iftarımıza katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum; inşallah Kadir Gecesi'ni ihya edip buruk da olsa Ramazan Bayramı'nı beraber idrak etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada huzur ve barış bozulmuş durumdadır"

Konuşmasında ilk olarak İslam coğrafyasındaki gelişmelere ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ramazan'ın rahmet ve bereket bölümü geride kaldı, şimdi mağfiret dönemindeyiz. Dün de Üsküp'teydik ve oradaki Müslüman kardeşlerimizle Ramazan'ın sevincine ortak olduk. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada özellikle son yıllarda huzur ve barış bozulmuş durumdadır. Önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş, ardından terörist İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımla devam etmiştir. Maalesef kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman kardeşimiz haince katledilmiştir. Şu an orada o savaştan etkilenen binlerce Müslüman ellerini, kollarını, annelerini ve babalarını kaybetmişler ama Elhamdülillah imanlarını kaybetmemişlerdir. Gazze'deki o insanlar, bütün zorluklara rağmen vatan sevgisiyle hayatlarına devam ediyorlar. Gün gelecek Gazze tekrar mağrur olacak ve Gazze'deki kardeşlerimizin yüzü tekrar gülecek. Arkadaşlarımızla birlikte Gazze'yi ziyaret ettiğimizde çocuklar, kadınlar ve yaşlıların o zaman da zorlukları vardı. Ama yine de mutlulukları gözlerinden okunuyor; imanları dudaklarından dökülüyordu" dedi.

"Dünyada bu iki hayduda hesap soracak kimse yok"

İran-İsrail gerilimi ve uluslararası toplumun bu süreçteki sessizliğini eleştiren Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de Amerika ve İsrail İran'a saldırdılar. Sebebi de İran'ın nükleer zenginleştirme yaptığı. Şu anda bunun gerçek olmadığını en başta onlar biliyor. Putin'in dediği gibi 'Biz müdahale etmesek 1 hafta içinde nükleer silaha sahip olacaktı' cümlesi tamamen bunun bahanesidir. Maalesef ki bu saldırılarda 7-12 yaşındaki 170 kız çocuğu, füzeyle paramparça edilerek öldürülmüştür. Ama bunlar olurken ne BM'den ne de Avrupa Birliği'nden bir kınama gelmiştir. Gerçekten dünyada bir düzen ve uluslararası hukuk olsa bunları yapabilirler miydi, ya da bunu yapanın akıbeti ne olurdu? Maalesef bugün dünyada Amerika ve İsrail'e; bu iki hayduda hesap soracak kimse yok. Bakıyorlar ki ortam müsait, ortalık boş. Biz inanıyoruz ki bir gün gelecek ve bu haydutlar yaptıklarının bedelini ödeyecekler. İran'dan atılan füzelerin ardından hem Azerbaycan hem Türkiye komşuluk haklarını gözeterek sağduyulu davranmış ve propaganda tuzaklarına düşmeyerek konuyu sulh yoluyla çözmeye gitmiştir."

"Güçlü değilseniz haklı olmanızın bir kıymeti yoktur"

Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinin hayati önem taşıdığını belirten Destici, istikrarın korunması gerektiğinin altını çizerek, "Maalesef pek çok alanda olduğu gibi savunma sanayinde de çok geç kaldık. Biz zamanında kendi uçağını yapan 5 ülkeden biriydik. Kendi silahlarını kendi bombalarını yapan ülkelerden biriydik. O zamanlar bu ülkeyi yönetenler de dışarıdan gelen baskılara dayanamadılar ve maalesef fabrikaları kapatmak zorunda kaldılar. Bütün bu yaşananlar bizlere şunu gösteriyor: eğer bu dünyada güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir kıymeti yoktur. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayanlar için değil; pek çok ülkede yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için, tüm yeryüzü mazlumları için güçlü olmak zorundayız. Yeter ki bu milletin önüne set çekilmesin, yeter ki çeşitli ayak oyunlarıyla ya da dış oyunlarla Türkiye'nin istikrarı bozulmasın. İstikrarını kaybeden bir ülkenin başarıya ulaşması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Ümraniye İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Saadet Partisi (SP) Ümraniye ilçe teşkilatları, Ümraniye mahalle muhtarları, dernek üyeleri, siyasi partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL