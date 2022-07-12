Destici: "Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz" - Son Dakika
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Destici: "Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz"

12.07.2022 15:47

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük bir millet ve devlet olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük bir millet ve devlet olduğunu söyledi.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Merakum ve Dumanlı Çayırı Yöresi Belde ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MERDER) tarafından düzenlenen "Birlik Festivali'ne katılan Destici, Sivas'ın havasıyla, suyuyla ve folkloruyla zengin bir il olduğunu belirtti.

Sivas'ta Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal'dan gelen halk kültürü geleneğinin yaşatıldığını belirten Destici, kentte Alevi, Sünni, Kürt, Türkmen ve Çerkezler'in kardeşçe yaşadığını vurguladı.

Dönem dönem bu kardeşliğe kurşun sıkıldığı vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bunu provoke edenler oldu ama hiçbir dönemde Sivaslı bu oyuna ve tezgaha gelmedi, bundan sonra da inşallah gelmeyecek. Çünkü Sivas'ta Anadolu irfanı ve Anadolu insanının feraseti, öngörüsü her zaman en yüksek düzeyde devam etmektedir. Onun için dönem dönem Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni kavgası çıkartmaya çalıştılar ama yaptıkları provokasyonla kaldılar. Bunu hiçbir zaman ne Sivas'ın geneline ne de ülkemizin geneline yayamadılar ve bundan sonra da yayamayacaklar. Çünkü biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz ve büyük Türk devletiyiz. Dünya var oldukça da öyle kalacağız inşallah."

Sivas'ta hayvancılık ve tarımın yoğun olduğunu da anlatan Destici, kendisinin de kısmen çiftçilik yaptığını ifade etti.

Tarlasında arpa biçip Sivas'a geldiğini belirten Destici, çiftçilerin sıkıntılarını bildiğini aktardı.

"Tarım ürünleri ve hayvansal ürünler çok stratejik"

Gübre, mazot, ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Daha önce dönümünü 20-30 liraya biçtiriyorduk, şimdi 80-100 lira olmuş. Yani 3-4 katına çıkmış ama bütün bunlara rağmen kuraklık olmadığı yerlerde açıklanan taban fiyatlarının yüksekliğinden dolayı çiftçimizin yüzü gülüyor. Ama kuraklık olan bölgelerde aynı şeyi söyleyemiyoruz. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin en önemli problemi yem. Maalesef yemin fiyatı inanılmaz yükseldi ve hayvancılık yapan kardeşlerimiz gerçekten zor durumda."

Tarım kredi kooperatiflerinin bu sene tüm illerde ve ilçelerde arpa alımı gerçekleştirdiğini ifade eden Destici, bunun üretici açısından iyi olduğunu aktardı.

Bu durumun yem fiyatlarına da olumlu yansımasını arzu etiklerini belirten Destici, yem fiyatlarının düşmesini temenni etti.

Destici, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yüzünün gülmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Onların yüzünün gülmesiyle birlikte Türkiye'nin yüzü güler. Çünkü pandemi döneminde ve sonrasında Ukrayna- Rusya savaşında gördük ki gıda, yani tarım ürünleri, hayvansal ürünler çok stratejik ürünler. Bunu kendi kendimize yetecek kadar üretmek zorundasınız ve daha fazlasını da satmak için üreteceksiniz." diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceği aydınlıktır"

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz da dünyanın zor dönemden geçtiğini ama bu durumuna rağmen Türkiye'nin birçok ülkeden çok iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğine olan inançtan dolayı yatırımcıların yatırımlarına devam ettiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, Türkiye bölgesinde lider ülkedir. Birlik ve beraberlik içerisinde her türlü güçlüğü yendi, bundan sonra da bu güçlüğü yener. Yenmek için birlik ve beraberlik gerekiyor. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin." dedi.

Destici, festivalde vatandaşlarla bir süre halay çekti.

Şenliğe, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Kadir Algın ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: 'Biz Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milletiyiz' - Son Dakika

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