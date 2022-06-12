BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi

12.06.2022 16:36
BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini belirterek, ABD'nin bu bölgede bir terör devleti kurmaya çalıştığını ve Türkiye'nin buna asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini belirterek, ABD'nin bu bölgede bir terör devleti kurmaya çalıştığını ve Türkiye'nin buna asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Destici Konya'da partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yapacağı olası bir askeri harekata destek vereceklerini bildiren Destici, "Bölgede ABD, terör örgütü PKK ve onun uzantısı PYD üzerinden bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Türkiye, bugüne kadar gerçekleştirdiği harekatlarla buna müsaade etmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Amerika'nın bunu bilmesi gerekir." dedi.

Yapılan ve yapılacak operasyonların bölge terörden temizlenene kadar sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Destici, Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyona karşı çıkan İran, Rusya ve Suriye'ye de sert tepki gösterdi.

Ülke içinde ise HDP üyelerinin terör örgütü PKK'ya söylemleri ve tavırlarıyla sürekli destek verdiğini ifade eden ve Anayasa Mahkemesine bir an önce HDP'yi kapatma çağrısında bulunan Destici, "Anayasa Mahkemesi daha neyi bekliyor?" dedi.

Destici seçim takviminde değişiklik olmayacağını, BBP ve MHP'nin seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Daha da zor bir yıla hazır olun Daha da zor bir yıla hazır olun Bakan Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) Bakan Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
14:52 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "sel baskını" bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir askeri harekata destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement