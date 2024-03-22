BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonrası kanlar içerisinde kalan TIR şoförüne yardım edip, ambulans gelene kadar bilincinin açık kalmasını sağladı.
Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gelen, konvoy eşliğinde Tortum'dan Uzundere'ye giden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Aksukapı mevkisinde yan yatan 72 EP 706 plakalı TIR'ı görünce aracından indi. Destici, kanlar içerisinde kalan TIR'ın şoförü Faysal Bars'ı ambulans gelene kadar teselli edip, yanından ayrılmadı. Destici, yaralı şoför ile konuşup, bilincin açık kalmasını sağladı. Yaralı şoför, daha sonra ambulansla ile hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Politika › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TIR Şoförüne Yardım Etti - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de düzenlenen mitingde işsizlik, açlık ve yoksulluğun olmaması için çalışacaklarını söyledi. Erbakan, Bingöl'ün geçmişte en yüksek oy aldıkları il olduğunu belirtti.
Eskişehir'de mahkeme kararına uymayarak yol kenarı otoparklarından para alınması nedeniyle görevi kötüye kullanma suçundan hakkında dava açılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in davası zaman aşımından düştü.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde birlik vurgusu yaparak, "Bugün ister ve arzu ederiz ki o gün bizimle birlikte ittifak halinde olan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere bütün partilerimizin şu an kritik olan İstanbul, Ankara ve İzmir...
Muş'un Varto ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde görev yapacak sandık başkanları ve diğer görevlilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, seçim günü yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun Batı'nın müdahalesinin ardından savaşa dönüştüğünü ancak bunun hukuken bir 'savaş' anlamına gelmediğini söyledi. Peskov, Batı'nın çatışmaya doğrudan müdahalesinin fiilen bir savaşa dönüştürdüğünü belirtirken, muhaliflerin kullandığı savaş kelimesinin farklı bağlamlarda kullanılabileceğini ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının yörelerini geliştirmek için çalıştığını ve halkın güveninin bir ikramı olduğunu söyledi. Ersoy, Antalya için yapılacak projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve Antalya'yı daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmayı hedeflediklerini vurguladı.
CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'deki 'para sayma' görüntüleri hakkında ifade vermeye geldi. Kaftancıoğlu, savcılığa girişi sırasında kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına ''Beni özlemişsiniz herhalde'' dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ ilçesinde yaptığı temaslarda depremin izlerini silmeye kararlı olduklarını belirterek, kalıcı konutlar ve yeni çarşıyla daha güzel bir Akçadağ'ın inşa edileceğini söyledi. Ölmeztoprak, konut çalışmalarının devam ettiğini ve birkaç yıl içinde konut sorununun tamamen çözüleceğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)