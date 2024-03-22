BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TIR Şoförüne Yardım Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TIR Şoförüne Yardım Etti

Geniş Video İzle

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da trafik kazası geçiren TIR şoförüne yardım ederek, ambulans gelene kadar bilincinin açık kalmasını sağladı. Destici, kanlar içerisinde kalan şoförle konuşup teselli etti ve yaralının ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı.

22.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazası sonrası kanlar içerisinde kalan TIR şoförüne yardım edip, ambulans gelene kadar bilincinin açık kalmasını sağladı.

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gelen, konvoy eşliğinde Tortum'dan Uzundere'ye giden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Aksukapı mevkisinde yan yatan 72 EP 706 plakalı TIR'ı görünce aracından indi. Destici, kanlar içerisinde kalan TIR'ın şoförü Faysal Bars'ı ambulans gelene kadar teselli edip, yanından ayrılmadı. Destici, yaralı şoför ile konuşup, bilincin açık kalmasını sağladı. Yaralı şoför, daha sonra ambulansla ile hastaneye kaldırıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TIR Şoförüne Yardım Etti
Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Erzurum, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TIR Şoförüne Yardım Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali murat Çetinkaya: destici büyük ihtimalla kazaya sebebiyet vermiş görünüyor konvoylar tehlike lidir derhal kaldırılmalıdır tır şöfüne geçmiş olsun 1 1 Yanıtla

15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:55:46. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TIR Şoförüne Yardım Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement