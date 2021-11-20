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BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması

20.11.2021 14:49
BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de seçimlere 2 yıl olmasına rağmen seçim havası estirilmeye çalışıldığını belirterek, "Türkiye, bu söylentilerle istikrarsızlığa, kaosa sürüklenmek isteniyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de seçimlere 2 yıl olmasına rağmen seçim havası estirilmeye çalışıldığını belirterek, "Türkiye, bu söylentilerle istikrarsızlığa, kaosa sürüklenmek isteniyor." dedi.

Destici, partisinin Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlediği 1. Olağan İlçe Kongresi'nde Türkiye'ye, devlete ve millete hep birlikte sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldan fazla süredir devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline göz dikmiş hain terör örgütü PKK ve onların uzantılarıyla mücadele ettiğini belirten Destici, son 6 yılda terörle topyekun mücadele edildiğini dile getirdi.

Bu mücadele sayesinde ülke sınırlarındaki terörist sayısının alt seviyelere düştüğüne dikkati çeken Destici, Türkiye'de terör eylemlerinin de yok denilecek seviyelere geldiğini kaydetti.

"Terörle mücadelede sonuna kadar hükümetin yanındayız"

Destici, ordunun, Irak ve Suriye'de terör örgütlerinin tepesine bindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hem hudut güvenliğimizin korunması hem de terör örgütlerinin yok edilmesi noktasında devletimiz kararlı bir mücadele veriyor. BBP olarak devletimizin terörle mücadelesinde sonuna kadar hükümetin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Terörle sadece sahada değil, siyasetteki, medyadaki temsilcileriyle mücadele ediliyor. Millet 'Meclis'te terörist istemiyoruz' diyor. Kandil'deki Duran Kalkan ile Meclisteki Pervin Buldan'ın ne farkı var? Hiçbir fark yok. Birisine dağda teröristlerin başında bulunma görevi verilmiş, öbürküne Meclistekilerin başında durması için görev verilmiş. Başkalarına da medyada, iş dünyasında, sendikada görev verilmiş. Bunların hepsiyle mücadele edersek terörü ortadan kaldırırız."

"Türkiye, söylentilerle istikrarsızlığa, kaosa sürüklenmek isteniyor"

Bazı siyasi partilerin "Demokrasi var. Bir siyasi partinin kapatılmaması gerekiyor. Bunları muhatap almak gerekiyor." gibi söylemlerinin teröre yardakçılık yapmak olduğunu anlatan Destici, şöyle devam etti:

"PKK'nın siyasi uzantısı HDP sözcülerinin nasıl konuştuğunu biliyoruz. Devleti işgalci, Türk ordusunu da katliamcı gibi anlatıyorlar ama CHP, İYİ Parti, hala 'Bunlar parti olarak kalsın.' diyor. Devlet, buna müsaade etmemeli. Anayasa Mahkemesi gereğini yapmalı. Hukuk neyi emrediyorsa gereği yapılmalı. Kim PKK'nın siyasi uzantılarıyla iş yapmışsa milletimiz dersini sandıkta verecektir. Türkiye'de seçimlere 2 yıl olmasına rağmen seçim havası estirilmeye çalışıyor. Türkiye, bu söylentilerle istikrarsızlığa, kaosa sürüklenmek isteniyor. Problemlerimiz elbette var ama bunu siyasi istikrarsızlıkla, siyasi kaoslarla çözemeyiz. Sorunları milli birlik ve beraberlikle çözebiliriz. Seçim söylentilerinin ülkeye bir faydası yok. "

Milletin asgari ücretle ilgili beklentilerinin olduğunu söyleyen Destici, asgari ücretin yüzde 40'ın üzerinde artışla 4 bin liranın üzerine çıkartılması gerektiğini dile getirdi.

Kongrenin ardından Destici, vatandaşlarla sohbet etti.

BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici ülkenin seçim söylentileriyle istikrarsızlığa sürüklenmek istendiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika
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