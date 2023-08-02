BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emekliden ve Asgari Ücretliden Vergi Alınmaması Gerektiğini Söyledi - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emekliden ve Asgari Ücretliden Vergi Alınmaması Gerektiğini Söyledi

02.08.2023 17:23

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vergi sisteminde kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, emekliden ve asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini ifade etti. Destici, verginin kazancı olan ve varlıklı olanlardan alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kısasta hayatın önemine değinerek, bazı suçlar için idam cezasının Türkiye anayasasında yeniden yer alması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı bir öneride bulundu. Emekliden ve asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini ifade eden Destici, "Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır" ifadelerini kullandı.

"BU ADİL, HAKKANİYETLİ DEĞİLDİR"

Vergi sisteminde kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Destici, "Bu maliyetlerin yükü, vatandaşlarımızın tamamının sırtına yüklenmemelidir. Geliri düşük olan ile geliri yüksek olan akaryakıtta aynı Özel Tüketim Vergisi'ni ödememelidir. Bu adil, hakkaniyetli değildir" dedi.

"EMEKLİ YA DA ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALINMAMALIDIR"

Destici açıklamasının devamında ise " Türkiye'nin en zengin, en varlıklı insanıyla 7 bin 500 lira emekli maaşı alan ya da 11 bin 400 lira asgari ücret alan akaryakıt istasyonuna gittiğinde aynı miktarda ÖTV ödememelidir. Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır, emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla burada düzenlemeye ihtiyaç vardır" sözlerine yer verdi.

"KISASTA HAYAT VARDIR"

İstanbul'un Esenler ilçesindeki olaya değinen Destici, "Biz Müslümanız, iman ediyoruz. Kısasta hayat vardır ve bir an önce 'kısasta hayat vardır'ın gereği yapılmalı ve bazı suçlar için idam cezası Türkiye anayasasında yeniden yer almalıdır." şeklinde konuştu.

YORUMLAR (6)
  • Mert Ceyhan: Dogru söylüyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Alperen Umut: Ama sadece söyledi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aksoy: Bu ülkede bu ...Lara inanacak kadar ... olduğu müddetçe milletvekili emekli maaşları düşmez,devlet vergiyle çalışır neymiş milletvekili maaşını sorsan ....tüm partilere sözüm Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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