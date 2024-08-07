BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İran'ın hamleleri Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İran'ın hamleleri Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İran'ın varlığına ve toprak bütünlüğüne yönelen hamlelerin Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası olduğunu söyledi. Ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan milli sporcuları tebrik etti ve terör örgütü PKK ile bağlantılı siyasi partilerin kapatılması gerektiğini vurguladı.

07.08.2024 14:44
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün İran'ın varlığına ve toprak bütünlüğüne yönelen hamlelerin Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası olduğunu da görmek mecburiyetindeyiz ya da göz ardı edemeyiz." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan milli sporcuların Türkiye'yi ve ay yıldızlı bayrağı temsil etmek adına büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, madalya alan, almayan tüm sporculara şükranlarını sundu.

Destici, Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Irak'ta bir partinin kapatıldığını belirtti. Destici, şunları kaydetti:

"Kapatılan partinin yasaklı PKK'ya bağlı olduğu ve Irak'ta yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği' söylendi. Mart ayında bizim hükümetimizden üst düzey bir heyetin Irak'ı ziyaret etmesinin ardından, Bağdat yönetimi terör örgütü PKK'yı resmen güvenliğine tehdit olarak tanımladıklarını ve ülkede yasaklı bir örgüt olarak sınıflandırdıklarını ilan etti. Irak, PKK'nın partilerini kapatıyor hem de Türkiye'den giden bir heyetin ziyaretinden sonra. Ama Türkiye'de PKK'nın partileri açık. Türkiye'de, PKK'nın partileri Meclis'te, Türkiye'de PKK'nın partilerine hazineden yüz milyonlarca lira para veriliyor. Türkiye'de PKK'nın partileri, belediyeler yönetiyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Irak'ın kapattığı yerde Türkiye'de bunların esamesi okunmamalıdır."

"AYM, 3 yıldır parti kapatma davasını sonuçlandırmadı"

Bu partilerin açılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Destici, 3 yıldır Anayasa Mahkemesinin (AYM) halen eski partilerini kapatma davasını sonuçlandırmadığını ve bunun üzerine iki parti daha kurulduğunu söyledi. Destici, "Ama onların lehine olan durumlarda en son AYM'nin verdiği iki karar var. Biri, üstünde Türkiye sınırları içerisinde ayrı bir devlet haritası barındıran bir tişört giyen haine verilen cezanın kaldırılması, ikincisi de bu Can Atalay kararıdır. Yargıtay, hukuki konularda eğer bir hadisede kararını vermişse AYM'nin bunun içeriğine girmesi görev alanı dışındadır." açıklamasında bulundu.

Destici, İran'ın bir savaşın içine çekilmeye çalışıldığı görüşünü savunarak, şöyle konuştu:

"Bugün İran'ın varlığına ve toprak bütünlüğüne yönelen hamlelerin Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası olduğunu da görmek mecburiyetindeyiz ya da göz ardı edemeyiz.

Irak, ülkesinde faaliyetlerini sürdüren PKK ile iltisaklı siyasi partileri kapatarak bu gerçeğin geç de olsa farkına varmış gözükmektedir. ABD'nin jandarmalığını yaptığı, küresel emperyalizmin bölgedeki menfaat planlarının bir oyuncağı olan bölücü terör örgütünün talimatıyla kurulan ve yine bölücü terör örgütünün talimatıyla faaliyetlerini sürdüren siyasi parti görünümlü yapıların, ülkemizde ve bölgemizde neden olduğu tahrifatı sayısız kez dile getirdim. Avrupa ve ABD, PKK ile birlikte on yıllarca bu örgütlenmelerin de hamiliğini üstlendi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İran'ın hamleleri Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası - Son Dakika

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