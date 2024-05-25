BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İslam ülkeleri ayağa kalkmalı - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İslam ülkeleri ayağa kalkmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İslam ülkeleri ayağa kalkmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'deki zulme karşı İslam ülkelerinin ayağa kalkması gerektiğini belirtti. Destici, İsrail'in soykırım ve katliamlarına devam etmesinin artık son bulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İslam dünyasının liderlerinin Türkiye'nin tavrını benimsemesi halinde İsrail'in bu zulme devam edemeyeceğini ifade etti.

25.05.2024 18:12
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam ülkelerinin liderleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, devletinin, hükümetinin, milletinin ortaya koyduğu tavrı koysa, İsrail bu zulmüne, soykırımlarına devam edemez. Artık vakit gelmiş ve geçmektedir. Artık bütün insanlığın ayağa kalkma zamanıdır." dedi.

BBP Genel Merkez Kadın Kolları'nın düzenlediği " Filistin'de Kadın Olmak" adlı programda konuşan Destici, partisinin kuruluşundan beri zalimin karşısında, mazlumun da inancına, etnik kökenine bakmadan yanında yer aldığını belirterek, bundan sonra da mazlumun yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana binlerce masum insanın, çocukların şehit edildiğini anımsatan Destici, "Zalim, terörist ve siyonist İsrail, katil Netanyahu liderliğinde, Gazze'de katliam, soykırım yapmaya devam ediyor. Bu soykırımı, bu katliamları lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki hastanelerin toplu mezara çevrildiğini, 7 toplu mezardan 520 şehidin çıkarıldığını anlatan Destici, İsrail'in tarihte eşine benzerine rastlanmayan bir soykırım gerçekleştirdiğini, Yahudi Soykırımı'nın bunun yanında hafif kaldığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinden hak ettiği cezayı almasını ve soykırım suçundan cezalandırılmasını isteyen Destici, "Ama Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin şu anki yöneticileri ve İsrail'e bu sürede yardım eden diğer ülkeler de bu soykırımın ortağı olarak aslında yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim çağrımız İslam dünyasına"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 7 Ekim'den beri devlet ve milletle birlikte, zulmün, zalimin, katliamların ve soykırımın karşısında olduğuna dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Teşkilatına üye olan İslam ülkeleri başta olmak üzere, Arap Birliğine üye olan ülkelerin artık ayağa kalkma zamanı gelmiştir. Amerika'da üniversite öğrencileri, hocaları ayağa kalkmıştır. Bunların pek çoğu Filistinli değildir hatta Müslüman da değildir ama insanlık adına ayağa kalkmışlardır. Kadın katliamlarına, çocuklara uygulanan soykırıma karşı ayağa kalkmışlardır. Avrupa'nın pek çok ülkesinde de benzer durumlara şahitlik etmekteyiz."

Farklı ülkelerde insanlık adına ayağa kalkanları, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı çıkanları takdir ettiğini dile getiren Destici, "Bizim çağrımız, İslam dünyasına, Arap Birliğinedir. Amerika'daki üniversite öğrencilerinin ya da hocalarının gösterdiği duruşu, bugüne kadar gösterememiş olmaları acziyetlerinin bir ifadesidir." diye konuştu.

İslam dünyasının, Arap Birliğinin ayağa kalkması ve bu soykırıma "dur" demesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"İslam ülkelerinin liderleri, yöneticileri, cumhurbaşkanları, devlet başkanları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın, devletinin, hükümetinin, Meclis'inin ya da milletinin ortaya koyduğu tavrı koysa, İsrail bu zulmüne, soykırımlarına devam edemez. Artık vakit gelmiş ve geçmektedir. Artık bütün insanlığın ayağa kalkma zamanıdır."

BBP Kadın Kolları Başkanı Dilek Keskin ise Filistin'de soykırım yapıldığını belirterek, orada anne olmanın daha zor bir imtihan olduğunu kaydetti.

Keskin, "Bizler, çocuklarımızın ne zaman okuldan geleceğini, onlara ne yemek yapsak, onları nasıl doyursak, nasıl mutlu etsek diye düşünürken, Filistin'de anneler çocuklarının sağ kalmaları için mücadele ediyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İslam ülkeleri ayağa kalkmalı - Son Dakika

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