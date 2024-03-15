Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Murat Kurum bizim de adayımız, inşallah İBB'yi CHP-DEM yani PKK işbirliğinden kurtaracak ve Cumhur İttifakı'na yani milletin özüne tekrar kavuşturacak." dedi.
Partisinin Pendik'te düzenlediği iftar programında konuşan Destici, dünyanın pek çok coğrafyasında insanların açlıkla, savaşla ve işgallerle mücadele ettiğini anlattı.
Gazze'de son dönemde insanların ölmemek için bir damla suya, bir parça ekmeğe muhtaç hale geldiklerine dikkati çeken Destici, "Rabbim öncelikle onların yar ve yardımcısı olsun. Onları zalimlerden korusun ve muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
Destici, önceliklerinin devletin varlığı, bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Önceliğimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bütün kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği, mutluluğu, huzuru ve refahıdır. Ama bizim sınırlarımız sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarıyla çizilmemiştir. Bizim ülkü dünyamızın, gönül dünyamızın sınırları Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar tüm Türk ve İslam coğrafyasını kapsar. Oradaki kardeşlerimizin derdi bizim derdimiz, tasası bizim tasamız, sevinci de sevincimizdir."
Destici, 31 Mart yerel seçimlerinde duruş ve tavırlarının net olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı kurulan Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını kaydetti.
2017 referandumunda birlikte olduklarını dile getiren Destici, şöyle konuştu:
"2018 seçimlerini birlikte kazandık. 2019 seçimlerinde belli yerlerde işbirliği yaptık. 2023 seçimlerinde yine Cumhur İttifakı olarak birlikteydik. Şimdi yerel seçimlerde yine büyükşehirler başta olmak üzere bazı seçim çevrelerinde işbirliğiyle seçime giriyoruz ama bazı seçim çevrelerinde de kendimiz seçime giriyoruz. Bu, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti için de MHP için de BBP için de böyle."
Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için de şunları kaydetti:
"İstanbul Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Murat Kurum bizim de adayımız, inşallah İBB'yi CHP-DEM yani PKK işbirliğinden kurtaracak ve Cumhur İttifakı'na yani milletin özüne tekrar kavuşturacak. Her parti, her partiyle işbirliği yapabilir. Biz buna bir şey demeyiz. Ama bizim kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Terör ve şiddeti öven, terör örgütlerinin uzantısı olan sözde partilerle yapılan işbirlikleri direkt terör örgütleriyle yapılan işbirliği demektir."
Destici, programın sonunda partisinin Pendik Belediye Başkan adayı Adem Karslı ve belediye meclis üyesi adaylarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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