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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hedefimiz partimizin oyunu yukarılara taşımak - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hedefimiz partimizin oyunu yukarılara taşımak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerinin oyunu yukarılara taşımak ve belediye sayısını arttırmak hedeflerini belirtti. Destici, partisinin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek, onun hizmet anlayışına vurgu yaptı. BBP'nin 31. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hedefimiz partimizin oyunu yukarılara taşımak
29.01.2024 - 17:42,
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hedeflerinin partilerinin oyunu yukarılara taşımak, geçen seçimlerde kazandıkları 11 belediyeyi birkaç kat arttırmak olduğunu belirtti.

Destici, BBP'nin 31. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla partisinin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Burada konuşan Destici, Yazıcıoğlu ile birlikte partiyi kurarken amaçlarının devlete, millete, İslam coğrafyasına ve masumlara hizmet etmek olduğunu belirtti.

Yazıcıoğlu'nun insanların gönüllerine taht kurduğunu ifade eden Destici, "Onu daha iyi tanıdıkça ne kadar daha iman sahibi, dava adamı, ahlaklı ve tertemiz ülke-millet sevdalısı siyasetçi olduğunu gördük. Ona bizi bağlayan da buydu." diye konuştu.

BBP'nin Yazıcıoğlu'nun emaneti olduğunu dile getiren Destici, aynı ilkelerle siyasetlerine devam ettiklerini, BBP'yi güçlendirdiklerini, Alperen Ocakları gençlerine önem verdiklerini söyledi.

Mustafa Destici, daha sonra partisinin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkezinde düzenlenen programa katıldı.

"Hedefimiz Türkiye'yi Büyük Birlik belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak"

Destici, BBP kurulurken açıklanan milli mutabakat metnindeki esaslara ve ilkelere hep sadık kaldıklarını, bundan sonra da kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Hem Türk hem İslam dünyasını önemsediklerini dile getiren Destici, " Doğu Türkistan'ın da Filistin'in de Gazze'nin de kendi davaları olduğunu" söyledi.

Mustafa Destici, "Hedefimiz BBP'nin oyunu daha da yukarılara taşımak, geçtiğimiz seçimlerde kazandığımız 11 belediyeyi birkaç kat arttırarak daha yükseklere çıkarmak ve Türkiye'yi de belli noktalarda Büyük Birlik belediyecilik anlayışıyla tanıştırmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama mesajı gönderdi

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu. Erdoğan mesajında BBP'nin 31. kuruluş yıl dönümünün Türkiye, Türk milleti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, BBP'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu minnetle anarak, "Kuruluşundan itibaren daima demokrasiden, millet iradesinden yana kararlı bir siyaset izleyen BBP, milli iradeye vurulan vesayet zincirlerinin parçalanmasında çok büyük pay sahibidir." ifadesini kullandı.

14-28 Mayıs seçimlerinde BBP'nin kendisine verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını, son seçimler gibi yine tam bir demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin diyor, partinizin 31'inci kuruluş yıl dönümünü tekrar kutluyorum."

Kaynak: AA
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