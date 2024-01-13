BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin\'in ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BBP İl Başkanı Taha Baksan ile beraberindeki partililer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki baba evini ziyaret etti. BBP İl Başkanı Baksan, şehidin babası Nazif Evcin ile BBP Genel Başkanı Destici'yi telefonla görüştürdü. Şehit babası Nazif Evcin'in BBP lideri Destici ile yaptığı görüşmede, "Allah razı olsun. Allah sevdiklerinize bağışlasın, dua edin" dedi.

BBP lideri Destici, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirterek "Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken, Anayasa Mahkemesi'nin 'tarafsızlık ve hukuk' bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP'nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez. Terörü ve terör örgütlerini savunan 500'den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası mecliste oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kuliste kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; mecliste bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir. Kimse unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.