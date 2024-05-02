BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Yeni anayasada devletin varlığı ve Türklük kavramı mutlaka muhafaza edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Yeni anayasada devletin varlığı ve Türklük kavramı mutlaka muhafaza edilmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Yeni anayasada devletin varlığı ve Türklük kavramı mutlaka muhafaza edilmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasada devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, kültürümüz, inancımız, kurucu değerlerimiz, Türklük kavramı, anadil, eğitim dili başta olmak üzere bizi bir arada tutan kavramların mutlaka muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Destici, BBP'nin Türkiye partisi olduğunu belirterek, Türkiye'nin her bölgesinden belediye başkanlıkları kazandıklarını kaydetti.

02.05.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni anayasada devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, kültürümüz, inancımız, kurucu değerlerimiz, Türklük kavramı, anadil, eğitim dili başta olmak üzere bizi bir arada tutan kavramlarımızın mutlaka muhafaza edilmesi gerekir." dedi.

Destici, Muğla'daki programında ilk olarak Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Destici, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Destici, BBP'nin kurulduğu günden bugüne kadarki çizgisine bakıldığında, partisinin hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğini söyledi.

BBP'nin Türkiye partisi olduğunu belirten Destici, seçimde Türkiye'nin her bölgesinden belediye başkanlıkları kazandıklarını kaydetti.

Batman ve Şırnak'ta ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, Türkiye'de yaşayanların bin yıldır kardeş olduğunu, kimsenin ayrıştırmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta terör örgütünün uzantıları, aşırı marjinal sol grup temsilcilerinin ellerindeki sopalarla polislere saldırdığını ifade eden Destici, "Devletin polisine vuruyorlar ve polis o kadar vakarlı ve sabırlı bir tutum gösterdi ki bunlara karşılık vermedi. İstiyorlar ki ortalık karışsın ve onlar da bundan nemalansın. O polise sopalarla saldıranlar asla işçi, işçi dostu değildir. Bu milletin de evladı değildir. Olsa olsa ya teröristtir ya haindir başkası Türk polisine, Türk askerine saldırmaz." diye konuştu.

Yeni anayasaya "Evet" dediklerini dile getiren Destici, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirtti.

Destici, "Yeni anayasada devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği, kültürümüz, inancımız, kurucu değerlerimiz, Türklük kavramı, anadil, eğitim dili başta olmak üzere bizi bir arada tutan kavramlarımızın mutlaka muhafaza edilmesi gerekir. Terör ve teröristle mücadelede daha kesin hükümlerin yer alması lazım ki kimse devlete ve ülkeye kafa tutmayı, terör örgütlerini desteklemeyi aklının ucundan dahi geçirememeli." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akar Fırat ve sanatçı Müşerref Akay'ın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Türkiye Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Yeni anayasada devletin varlığı ve Türklük kavramı mutlaka muhafaza edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 18:35:52. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Yeni anayasada devletin varlığı ve Türklük kavramı mutlaka muhafaza edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement